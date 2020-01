– Vi gjør så godt vi kan

Allerede i november 2015 hadde ekteparet Randi og Jan Hoholm besøkt familien Hekmatara i Tyrkia sju ganger. Ellers ser vi fra venstre Amin, Zahra, Ramtin og Negin. Privat

– Jeg kan se det på barna når de har det vondt, og at de skulle ønske at de var et annet sted.

Det forteller familiefar Amin Hekmatara på telefon fra Tyrkia. Han tilføyer dessuten at det ikke er enkelt å være avhengig av andres hjelp.