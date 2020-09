Fra 0–3 til 5–0 på en uke

Tre fornøyde målscorere etter kampen mot Teie på Lyngdal stadion i mai 1990; Leif Magnar Borten (foran), Terje Tjøtta og Torfinn Lie. Vis mer

Lyngdal tapte 5-0 for Stokke i serieåpningen for 30 år siden, men «reiste kjerringa» skikkelig da laget vant 3-0 over Teie i sesongens første hjemmekamp lørdag 5. mai 1990.