25/50 år siden

LUDVIG JERDAL

kunne tilby sine gjester full pakke i Odd Fellow-lokalet på Sjømannshjemmet i Farsund. I tillegg til restaurant Sydvesten og selskapslokalene som han hadde drevet siden januar 1993, sto nå også baren, konferanselokaler og overnatting klar for gjestene.

LYNGDAL

snudde 0-1 til 7-1 seier da Sørfjell var motstander på Lyngdal stadion. De røde ledet 2-1 ved pause etter scoringer av Kjell Dragland og Andreas Wangberg. I 2. omgang scoret Jens Petter Toft to og Kim Hægeland, Jan Sanden og Andreas Wangberg en gang hver.

KNUT BRØNN

ble tildelt Kaperprisen under Kaperdagene. 83-åringen seilte flere turer mellom England og Amerika under den andre verdenskrig. På mange år satte han knapt foten på land, og da freden kom til Norge ble han sendt til Japan og kom ikke hjem før sent i 1946.

FARSUNDS KREMMERE

stakk tomlene i været og jublet under Kaperdagene. Det vrimlet av folk i byen, takket være varmt lunt sommervær uten sol. – Dette er helt fantastisk. Jeg har doblet omsetningen fra i fjor, sa Tony Birgersson på Sportland.

STEIN REINERTSEN

hadde sagt ja til å bli ny kapellan i Farsund. Han ønsket ikke å uttale seg om kvinnepreststriden som raste. Reinertsen vokste opp i Oslo, men hadde hele sin familie i Farsund og på Lista. Han var den tredje som på kort tid var tilbudt kapellanstillingen i Farsund.

HELGE HAVAAS

satte ny klubbrekord i lengde på FILs treningsstevne i Kjørestad. Han hoppet 6,29, men hadde også to døde hopp som målte rundt 6,40. Ti år gamle Irene Østtorp imponerte med 9,3 på 60 meter, og på 100 meter løp Helge Havaas og Otto Maberg i mål på 11,8 og 11,9.

WALTER BREDO LARSEN

var mest kjent som baker, men han kunne også gjøre en innsats som interiørarkitekt. Hele Lyngdals baker var i ferd med å avslutte et større oppussingsarbeid, som fikk butikklokalene i Alleen til å fremstå i ny skikkelse. På bilde i avisen var bakeren avbildet med sitt selvkomponerte emblem, som skulle smykke den ene butikkveggen.

BERIT KNUTSEN

fra Lyngdal fikk S på diplomoppgaven ved Harrow School of Photography i England. Hun var eneste kvinne i klassen, og var beste elev. Berit Knutsen var datter av fotograf Knutsen, og hun fikk tidlig interesse for faget. Etter sommerferien skulle hun tilbake til skolen. Hun ønsket å gå der to år til, og fullføre tre års utdannelse.

FYLKESSKOLESTYRET

behandlet tomtespørsmålet for det nye gymnaset som var planlagt i Farsund. Fylket takket Farsund kommune for de tilbudte områdene, og mente Sunde/ Fjellestad var best skikket til skoletomt. Kommunen fikk i oppdrag å sikre et passende stort areal, og deretter planlegge vedrørende vei, vann og kloakk.

MAGNE HAVAAS

scoret tre ganger for FIL og Theis Lundegaard en gang da de grønne og hvite tapte 6-4 for Giv Akt i en treningskamp på Vigeland. Keeper Sverre Kvalvåg var best på FIL; men også Jan Olav Lundegaard, Harald Isaksen, Alf van der Hagen og Magne Havaas ble trukket frem.