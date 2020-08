For 25 og 50 år siden

JACK RISBAKKEN

og Keith Munkejord fra Lyngdal skulle i løpet av fire måneder farte rundt på fire kontinenter kun med det hadde i ryggsekken. Turen skulle starte med fly via London til Bangkok i Thailand, videre til Malaysia, Singapore, Indonesia, Australia, Fijiøyene og USA, og muligens Mexico.

RONNY SKÅRDAL

fra Lyngdal sikret seg gull i tresteg under junior-NM i Østerdal. Den spretne 19-åringen, som studerte i Kristiansand og løp for KIF, vant med et lengstehopp på 15,10, som var ny personlig rekord. Tommy Aanensen fra Lyngdal kom til semifinalen på 100 meter etter å ha satt ny personlig rekord på 11,07.

LYNGDAL KrF

feiret sitt 50-årsjubileum i Misjonskirken. Tre veteraner, nemlig Alf Opsahl, Oluf Opsahl og Bjarne Landrud, ble satt spesielt stor pris på. De hadde vært med i lokalpartiet i en årrekke og ble utnevnt til æresmedlemmer. Formann Arnold Dragland sørget for fine ord, blomster og malerier i gaver.

ARNE HEIESTAD

fra Oslo var ansatt som ny dommerfullmektig ved Lyngdal sorenskriverembete. 28-åringen hadde tidligere jobbet i skattedirektoratet og hos sivilombudsmannen i Oslo. Heiestad overtok etter Erik Erland Holmen, som hadde vært dommerfullmektig i Farsund i to år.

HÆGEBOSTAD

utklasset bunnlaget Tvedestrand og vant hele 9-1 i 5. divisjonskampen på Kollemo stadion. Målscorere for Hægebostad var Geir Eikeland to, Rune Selseng to, Stein Espeland ett, Rune Eikeland ett, Kenneth Foss ett, Jan Gletne ett på straffe og Tammy Birkeland ett på straffe.

JOURNALISTER

fra aviser, tidsskrifter, TV og radio var med da Elkem inviterte til pressebefaring på Lista Aluminiumvrrk og lunsj på Husan. Reisningen av landets mest moderne aluminiumverk gikk etter planen. Man ville starte på første byggetrinn på 33.000 tonn på nyåret i 1971, og så direkte fortsettelse i andre byggetrinn på 50.000 tonn.

RØDRUSSESTYRET

for skoleåret 1970/71 ble presentert i avisen; formann Geir Kolbjørnsen, nestformann Alf Arian Loshamn, redaktør Wenche Moe, annonsesjef Knut Jansen, revysjef Elin Lundegaard, sekretær Sissel Klokkhammer, fest- og reisesjef Andreas Bjørn «Boa» Salvesen, styremedlemmer Svein Harald Voie og Gro Langaker.

LYNGDALSDAGEN

trakk tusenvis av folk til Alleen i strålende sommervær. Skriver vi at 10.000 mennesker benyttet anledningen til en Lyngdalstur, overdriver vi i alle fall ikke, mente lokalavisens utsendte. 36 kyr og kviger ble solgt på livdyauksjonen under ledelse av Kjell Berge. Høyest pris fikk han på «Linda» som ble solgt for 4.500 kroner.

POLITIET HADDE

nok å gjøre på Lyngdalsdagen. Som vanlig var det endel fyll, tyverier, slåssing og fyllekjøring. Avisen registrerte også to 14 år gamle jenter som var beruset. – De sjanglet rundt og demonstrerte sin fullskap. Dette bør gi kommende års arrangører noe å tenke på. Man bør kunne ha et opplegg som sikrer mot denslags uverdige forhold, skrev lokalavisen.

TONY JESSEN

overtok som forstander på Lista misjonsmenighet etter Snarseth, som hadde vært forstander siden Kolsrud sluttet i månedsskiftet januar/ februar i 1970. Tony Jessen kom fra Bodø, der han hadde vært forstander for menigheten i tre år.