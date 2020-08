25/50 år siden

ØYSTEIN SUNDE

fra Farsund satset langt utover det norske markedet. Hans klesfirma Depart Collection vokste med rekordfart og hadde åpnet nytt kontor i Hong Kong. Sunde startet opp sitt firma i 1988. Drømmen var å selge sine produkter i alle verdensdeler.

FARSUND

feiret sitt 200-årsjubileum, og nær 2.000 mennesker var med på marsipankakefesten på Torvet. Mange mente det var noe av det flotteste de hadde vært med på i byen. 60-70 forskjellige jubileums-arrangementer var unnagjort. Fortsatt gjensto mellom 30 og 40.

BORHAUG

vant 2-0 i toppkampen mot Håland i Idrettsparken i Mandal. Toppscorer Leif Helge Larsen signerte begge målene i løpet av 1. omgangs siste kvarter. Samtidig vant Spind 5-1 over Holum på Holum stadion. Målscorere for Spind var Ronny Klungland to, Terje Tjøtta, Rune Nilsen og Erik Andreassen.

ØYVIND SUND

hadde en stor drøm i livet; nemlig å bli lege. I september ville han pakke kofferten og dra til Polen hovedstad Warszawa. Ved universitetet i byen skulle 21-åringen fra Farsund i løpet av seks år skaffe seg den lærdommen han trengte for å bli praktiserende lege.

LARRY BRINGSJORD

fra Lyngdal hadde med sitt plateselskap MTG-productions kapret verdensrettighetene for filmmusikken til den nye storfilmen «Pakten». Filmen med stjerner som Robert Mitchum, Cliff Robertson og Espen Skjønberg hadde premiere i 19 norske byer i august 1995.

DORGEFISKET

etter makrell gav solide resultat, og båtene lå tett i tett på Farøy for å få levert sine fangster hos Fiskernes Salgslag. En tirsdag kom det inn 17 tonn fordelt på 25 båter. De beste hadde opp mot 1.000 kg, mens gjenommsnittet lå på 7-800 kg. I følge disponent Nodland ble fangstene tatt tre timer fra land.

THEIS LUNDEGAARD

scoret fire mål da FIL vant 6-0 over Fløy på Vågsbygd stadion. Også Alf Arian Loshamn kom på scoringslisten, mens en FIL- scoring var selvmål. Med litt mer konsentrasjon i skuddøyeblikkene kunne resultatet fort vært to-sifret seier til FIL, mente lokalavisen.

LISTA MENIGHET

tok avskjed med misjonsparet Kari og Arne Samuelsen under en tilstelning på Betlehem Brekne. De to så frem til å reise til Madagaskar, og takket Misjonsskolen i Stavanger og Menighetsfakultetet for hva disse hadde betydd. Milly Kopperud fra Norsk Misjonsselskap var med på avskjeden sammen med lokale prester.

DET BLE FUNNET

brente benrester i en keramikkrukke i en gravhaug på Bringsjord i Lyngdal. Arkeolog Trond Løken mente at gravhaugene på gården til Ole L. Bringsjord var fra perioden 200 til 600 år etter Kristus. Løken så ikke bort fra at benrestene stammet fra en begravelse.

FRU ALTMARK

som drev pensjonat på Kjørrefjord var godt fornøyd med sesongen. – Det har vært fullt hus hele sommeren, og nok å beskjeftige seg med når man skal stelle alt alene. Men jeg trives med arbeidet og liker å treffe nye mennesker, sa Altmark, som hadde flest tyskere, hollendere og engelskmenn på besøk.