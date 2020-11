25/50 år siden

Vis mer

FARSUNDS KULTURPRIS

for 1995 gikk til lokalhistorikeren, bildesamleren, speideren og sjømannsvennen Torbjørn Larsson-Fedde. – Veldig moro, men også svært uventet. Jeg er takknemlig for at mitt arbeid blir verdsatt, sa kulturprisvinneren etter at kultursekretær Astrid Waage hadde ringt og orientert om tildelingen.

ARNE TANGVALD OLSEN

scoret 11 mål da Borhaugs håndballherrer vant 38-26 over Tveit i Listahallen. Øvrige målscorer var: Rolf Oddvar Omland ni, Jan Johansen seks, Rune Rørvik tre, Trond Mathingsdal tre, Kåre Larsen to, Morten Køhn to og Erling Larsen to. - Dette var gøy, det er lenge siden spillet har fungert så bra, sa spillende trener Kåre Larsen.

KÅRE BEKKERHUS

hadde vært med i speideren i Lyngdal i 50 år. 45 gutter avla sitt speiderløfte 24. oktober 1945. Senere kom jentene med, og i jubileumsåret 1995 hadde Lyngdals speidergruppe 110 gutter og jenter i alderen fra 9 til 20 år. Kåre Bekkerhus var speideren fremfor noen i Lyngdal, og han hadde i alle år vært en av lederne.

BRØDRENE

Ove og Øyvind Svendsen fra Vennesla hadde overtatt Sandals matvarebutikk i Lyngdal. Anders Sandal (86) la ikke skjul på at det var litt vemodig å selge livsverket sitt. Han hadde startet matbutikken i 1932, men fortsatte ville han og sønnen Odd arbeide i forretningen.

HÅKON SKUMSVOLL

fra Vigmostad på Lista hadde gjort hobbyen sin om til sitt livsverk. 85 år gammel holdt han fortsatt på fra morgen til kveld, 2.300 korger hadde han flettet opp gjennom årene. Korgene ble gitt eller solgt til venner og kjente; helt fra Danmark, Tyskland og Amerika kom bestillingene.

MALERIER AV

Reidar Rudjord skulle pryde A-verkets messer, kantiner og spisesaler, samt de forskjellige gjestehusene. Representanter for ledelsen hadde vært i Farsund og blant annet besøkt Rudjords atelier. Det resulterte i innkjøp av en serie større malerier og en del grafiske blad.

BRØDRENE TOLLISEN

hadde åpnet bakeri og konditori i de tidligere lokalene til T. Tønnessens kolonialforretning i Vanse. Lokalene hadde gjennomgått store endringer. Hele gulvflaten var på 80 kvadratmeter. I underetasjen var det innredet til bakeri. Svein Tollisen drev også kolonial og bakeri på Helvik, men bakingen var flyttet til Vanse.

TORE KRISTENSEN

ble valgt til ny formann i Lista Bygdeungdomslag etter Kåre Refsnes. Arnstein Solberg og Hildbjørg Kristensen ble valgt til nye styremenn, med Dagny Grødem, Nils Andersen og Hilde Stave som varamenn. Etter årsmøtet ble det servert kaffe og kaker, og det var utlodning og så dans til slutt.

FIL VAR PÅ

jakt etter ny trener foran 1971-sesongen. Dette gjorde formann Harald Langemyr klart i et intervju med lokalavisen. Han hadde tro på at FIL snart kunne bli et 4. divisjonslag, men betingelsen for opprykk var regelmessig trening og regelmessig fremmøte. FIL hadde vært i kontakt med aktuelle kandidater, men ingenting var avgjort.

«SALONG-UKE»

annonserte H. Spjelkaviknes Møbelfabrikk på Rom i Lyngdal. Her kunne folk velge mellom 70 forskjellige salonger til priser mellom 1.500 og 10.500 kroner. Både salonger og hjørnegrupper kunne fås til sterkt nedsatte priser. Det var to års garanti på alle møbler og fraktfri levering.