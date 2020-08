25/50 år siden

TOMMY AANENSEN

sikret seg sølvmedalje på 100 meter i UM i Bergen. Lyngdølen ble klokket i mål på 11.48; en bra tid så lenge det var motvind på 2,5 sekundmeter. Erik Drange Tønnessen fra Lista IL ble nummer fire på 110m hekk og nummer fem i stav, mens klubbkamerat Rune Havaas ble nummer seks i spyd.

FIBO-TRESPO

opplevde gode tider. I løpet av de første seks månedene i 1995 hadde Lyngdals hjørnestensfabrikk solgt laminatgulv for 165 millioner kroner. Overskuddet var på solide 16 millioner. 35 prosent av salget gikk til utlandet, kunne adm. dir. Bjarne Vatne fortelle. Fibo-gulv var spesielt populært i Sverige og Tyskland.

RONNY KLUNGLAND

og Terje Tjøtta scoret tre mål hver da Spind vant hele 9-1 over Adler på Lyngdal stadion. Også Erik Andreassen, Troy Eikeland og Vidar Falkum kom på scoringslisten mot kameratflokken fra Mandal. Gjestene var håpløst dårlige, og det kunne fort ha blitt flere baklengsmål, i følge avisens utsendte.

FINN KALVIK

hadde to timers konsert på Det Murede Pakkhus i Farsund. Selv om han var lut lei av intervjuer og etter 25 år som artist var lei av å gjenta seg selv, ble han med lokalavisen på bryggesleng og rusletur i byens gater. Han trivdes i Farsund, og skrøt av byens uterestauranter, som minte ham om Aker brygge i hovedstaden.

GUNN BECKER

besto fagprøven i herrefrisørfaget, i nærvær av prøvenemnda, som besto av Bjørn Bækkelund og Rene Søvik fra Lyngdal og Anne Benum fra Flekkefjord. Gunn Becker jobbet på Elisa Salong i Farsund, og neste oppgave ville bli å ta fagprøven som damefrisør.

JANSENS DELIKATESSE

i Lyngdal hadde vært gjennom omfattende ominnredningsarbeid i august 1970. Butikklokalene var blitt mer enn fordoblet i areal. – Nå har vi endelig fått ordentlig albuerom, nå har både kunder og betjening skikkelig plass å bevege seg på, sa kjøpmann Godtfred Jansen, som styrte butikken sammen med kona Agnes.

MAGNE HAVAAS

og Aage Bach scoret to mål hver da FIL vant 4-2 over Torridal på bortebane. FIL stilte uten fire av sine beste spillere, og laget leverte en blek og tafatt forestilling mot en svak motstander. Ettersom MK vant 2-1 over Otra beholdt mandalittene tetplassen i 5. divisjon, knepent foran FIL.

ARNE GÅRDEN

åpnet dagligvarebutikk i Bryneheia ved Vanse. Butikken var på 85 kvadratmeter og hadde både kjøle og frysedisk. Det bodde 75 familier i Bryneheia for 50 år siden, og flere ville det bli, mente Gården. Han hadde stor tro på at det var behov for dagligvareforretning på dette stedet.

SØKNINGEN TIL

Farsund Sjømannsskole var bra, og det ville bli tre klasser; skipperklssse, overstyrmann- og andre styrmann-klasse. Rektor Fridtjof Hals kunne fortelle at skolen vurderte å bygge et eget hybelhus til elevene, ettersom det var vanskelig å skaffe hybler til alle.

RABATT-MAT

på Listerveien i Farsund kunne friste med rabatt på alle varer. Butikken tok imot bestilling på hele og halve griser. Svinesteik kostet 14,90 kroner pr kilo, svinekoteletter hadde kilopris på 16,80, mens grillpølser kostet 11,95 pr kilo. I delikatesse-avdelingen kostet en hg rekesalat 2,30 kroner og en hg fruktsalat/ italiensk salat 1,90 kroner.