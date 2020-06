25/ 50 år siden

HÆGEBOSTAD

vant 3-0 over Risør hjemme på Kollemo stadion etter scoringer av de to spissene Bjørn Arild Naglestad (2) og Kjell Arild Haddeland (1). Etter en svak 1. omgang, fikk hjemmelaget sving på sakene etter pause og scoret tre mål i løpet av 20 minutter.

ERIK TVEIT

orienterte Farsund formannskapsmodell alternative måter å bygge ut Eilert Sundt videregående skole på. Det var plass til det meste; men det ville koste over 37 millioner. Idrettshall i full størrelse gravd ned i bakken, bibliotek på 900 kvadratmeter, klasserom og lærerkontorer. Politikerne likte planene.

BREDERO

trengte 100 nye faste medarbeidere. Det var bare å ringe, oppfordret personalsjef Karl Johan Skråmestø. Han jaktet spesielt på mennesker med teknisk utdannelse, mekanikere og folk med sertifikat for kran og hjullastere. Til høsten ville bedriften ha 350 ansatte. Det skulle produseres for fullt i fire år.

ALF ARIAN LOSHAMN

hadde vært leder for Loshavn og Eikvåg Vel i ni år, og for sin innsats fikk han Norges Vel Forbunds ildsjelpris. Det var feststemning i Loshavn bedehus under den høytidelige overrekkelsen. – Dette var en gledelig overraskelse, sa en smilende Alf Arian Loshamn.

190 MENNESKER

overnattet på Farsund Fjordhotell på en og samme helg. I følge direktør Odd Skumsrud hadde hotellet, som åpnet i 1977, aldri hatt så mange overnattingsgjester. Hotellet hadde kun rom til 126 gjester. – Vi måtte gjøre en vri. Plenumssalen ble for anledningen omgjort til sovesal, sa Skumsrud.

LYNGDALS

sterke guttelag vant Lyngdalsstafetten foran Kvinesdal og Våg. Med på laget var Per Ove Torgersen, Kenneth Hægeland, Jostein Obrestad, Steinar Refstie, Leif Pedersen og Tom G. Hommen. Kvinesdal hang lenge godt på, men med Per Ove Torgersen på siste etappe avgjorde Lyngdal til sin fordel.

FORSVARSSJEF

Folke H. Johannessen var på besøk på Lista flystasjon der han foreleste på kurset for mobiliseringsdisponert pressepersonell. 40 pressefolk fra hele landet var med på kurset, der formålet var å drøfte arbeid og opplegg under en gitt situasjon. Admiralen kom til Lista i eget fly og returnerte til Oslo samme dagen.

FIL SPILTE FOR

første gang seriekamp mot Birkenes og kom hjem med 3-0 seier. Kampen ble spilt på grusbane i sterk varme. Magne Havaas scoret to og Aage Bach ett mål. Samtidig tapte Lyngdal 5-3 for Otra på Evje. Målscorere for Lyngdal var Alf Mardon Tveit, Johan Ekeland og Tor Sandal.

BRØDRENE JÅTOGS

møbelfabrikk i Farsund tok for første gang inn kvinnelig arbeidskraft. Ruth Karlsen og Gurli Bjerge trivdes godt i fineravdelingen. – Vi har mye arbeid som passer for kvinner, jeg kan nevne sliping, lakking og pakking. Foreløpig har vi tatt inn to, men om kort tid vil vi også ha to kvinner i pakkeavdelingen, sa fabrikksjef Syvert Jåtog.

RABATTMAT

var navnet på den nye dagligvare- og slakterforretningen som åpnet i Kåre Kolbjørnsens tidligere lokaler på Nytorvet i Farsund. Med 175 gulv-kvadratmeter var det meget god plass mellom reolene. Rabattmat i Farsund var den femte av Sverre Drangsholt sine forretninger. Fra før av hadde han åpnet fire forretninger i Kristiansand.