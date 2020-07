25 og 50 år siden: Lek-Linda på Pakkhuset

LEK-LINDA



besøkte Pakkhuset sammen med techno-gruppen Hype. Hun prøvde seg som sanger, men var mest kjent for sine to store fordeler. Som nakenposerende redaktør i mykporno-magasinene Lek og Cocktail var hun godt kjent blant norske menn.

GUNN INGER BRUHEIM

fra Lista var vel hjemme etter smuglertur til Kina. Over ett tonn bibler var 19-åringen med på å frakte over grensen til Kina, som er et land hvor kristne kan bli torturert for å følge Jesus. – Jeg har fått større perspektiv over livet mitt, sa Gunn Inger Bruheim.

TRAFIKKEN

ved Farsund Radio var sterkt nedadgående som ved de åtte andre kyststasjonene i landet. Første halvår i 1995 var nedgangen på hele 20 prosent i forhold til i fjor. Bare i juni var nedgangen på 35 prosent. Bestyrer Bjarne Fidjane mente mobiltelefoner og andre tekniske nyvinninger var årsak til nedgangen.

GRO LINDSTAD

var på ferie i barndomsbyen sammen med kjæresten Bente Visnes. 35-åringen var leder i Landsforeningen for Lesbisk og Homofil frigjøring (LLH). I Farsund skulle hun slappe godt av fra homofili-debatten og lade batteriene foran høstens strabaser.

FERDINAND FINNE

salgsutstilling i taksalen på Husan ble en suksess. 300 mennesker var innom bare i løpet av den første timen, og de flotte etsningene solgte som bare det. Nesten 30 farsundere fikk Finne opp på veggen i løpet av dagen. – Vi har vel aldri hatt en så folkekjær og elsket kunstner her før, sa Ellinor Brodtkorb, leder i Farsund kunstforening.

LISTA FLYPLASS

skulle etter planen bli stasjon både for Braathens Safe, SAS og KLM når rullebanen på Kjevik skulle repareres. Arbeidet skulle starte i september og vare et par måneder. Tilbringertjenesten til og fra Lista ville bli ordnet med buss. Braathens avtale med Sørlandsruta ville bli benyttet, opplyste trafikksjef Kaalstad.

FOTBALLBANEN

i Kjørestad fikk nye aluminium-mål. De gamle tremålene skulle brukes på den nye treningsbanen, som etter ønske fra FIL ville bli grusbane og ikke gressbane. Med grusbane kunne man begynne utendørstreningen adskillig tidligere. Sigvald Salvesen og Terje Albrektsen var begge i full gang med arbeidet med målene.

KRONPRINSESSE

Sonja aborterte, kunne vi lese i en NTB-notis. Hun fikk en blødning og i løpet av morgenen inntrådte abort. 33 år gamle Sonja var på ferie på Hankø og ble sendt til sykehus i Fredrikstad. En måned tidligere var det blitt kunngjort at hun var gravid og ventet barn i januar.

KENNETH AAS

scoret alle tre målene da Lyngdal vant 3-1 over Vigør i 2. runde i Vest-Agder cupen. De røde imponerte med stor laginnsats, og jubelen var stor blant de 200 tilskuerne. Vigør presset hardt på stillingen 2-1 i starten av 2. omgang, men Lyngdals keeper Bjørn Ove Aas ryddet opp i stort stil.

NORDSUNDBROEN

skulle etter planen være ferdig til 20. januar, kunne sivilingeniør Tunheim opplyse. Vognen som skulle brukes til å støpe midtspennet hadde man fått. Den lå foreløpig i biter, men skulle gjøres klar i løpet av ferien. Planen var å støpe en seksjon til uken på hver side. En arbeidsstyrke på 35 mann jobbet på broen.