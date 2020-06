Voldsom flystyrt ved Tindefjell

Flymannskapet som styrtet ved Tindefjell. Fra venstre: Mannion, Morgan, Hobbs, Kendall, Sinclaire, Oliver og Cremins. Vis mer Privat

Eiken og Åseral sogelag arrangerer søndag 21. juni fredsmarsj inn til Tindefjellet. 21. desember 1944 styrtet et britisk Lancaster bombefly her, og alle de sju om bord ble drept i det voldsomme sammenstøtet. Forfatter Magne Haugland forteller her om denne tragiske krigshendelsen.

Magne Haugland