Brev vesterfra - 118. epistel

Janne Kathrine Leithe (t.v.) Helene Aasgaard, Helle Holm Søreide og Kari Ritter Eriksen vanner strandtorn som ble ringlet med tare ved planting noen dager før. Vis mer Privat

For godt og vel en måned siden kunne man i avisen lese at den fredete strandtornen, Farsunds kommuneblomst, ble plantet i 150 eksemplarer på Einarsnes. Finnes det for øvrig andre kommuneblomster i Norge som er fredet?

Christen Christensen