For 25 år siden

BRØDRENE REME vant kampen om en større tomt på Gåseholmen. Vedtaket om å selge til Brødrene Reme var enstemmig i Farsund kommunestyre. Ordfører Ove Rullestad var svært positiv til Remes planer om bygg med forretning og kontorer. Han mente det var på tide at Gåseholmen ble en levende og pulserende del av byen.

KOMMUNESTYRET i Farsund sa ja til nytt kommunalt administrasjonsbygg i Husanhagen på en betingelse, nemlig at nytt sykehjem skulle være økonomisk sikret før spaden settes i jorda. Bare Tønnes E. Tønnessen og Karstein Martinsen stemte imot at detaljplanlegging av utbyggingen til 24,5 millioner skulle settes i gang.

JACK RISBAKKEN fra Lyngdal skulle til Brisbane i Australia for å utdanne seg som profesjonell fotograf. 22-åringen ville bli en av omlag 200 norske studenter på kontinentet helt på andre siden av jordkloden. Det var litt trist å forlate familie og venner i Lyngdal, men Risbakken gledet seg veldig til å ta fatt på studiet.

HELGE SNARTEMO ble hedret av Vest-Agder Lensmannsetatlag med sølvfat og blomster for sin lange innsats for laget. 60-åringen hadde vært ansatt på Hægebostad lensmannskontor siden 1971 da han gikk av med pensjon 1. juni 1996. Snartemo startet politikarrieren på Lindesnes lensmannskontor i 1967. Han jobbet også på Lund lensmannskontor og som inspektør i Statens Pristilsyn før han kom til Hægebostad.

GRETE BERG løp 60 meter på 8,16 og sikret seg bronse i UM i Askimhallen. I mellomheatet løp hun på 8,13, som var ny personlig rekord. 16-åringen fra Lyngdal var overrasket over tid og plassering. – Jeg var usikker på formen og hadde ikke så store forhåpninger. Målet mitt var en finaleplass, men dette var kjempedeilig. Og veldig gøy, sa Grete Berg.

For 50 år siden

HÅNDBALLAGET til FIL var i aksjon etter nesten to måneder uten kamp, og ADI ble slått 16-8 etter 6-5 ved pause. Etter en jevn 1. omgang, var det klasseforskjell etter pause. Målscorere for FIL var Per Jåtog ti, Alf Arian Loshamn to, Arild Finsnes to, Richard Ivar Buch ett og Ø. Danielsen ett. Kampen ble spilt i en hangar på Lista flystasjon.

RIVINGEN av den gamle Nordsundbroen var godt i gang, og siste fotgjenger hadde spasert over broen som hadde gjort sin tjeneste siden 1929. En del av plandekket var tatt bort, og man hadde begynt å brenne fra hverandre rekkverket. Det var firmaet Einar Øgrey som hadde påtatt seg oppgaven med å fjerne gamlebroen, etter at den nye broen ble åpnet høsten 1971.

VINTER-OL ble arrangert på andre siden av jordkloden, nærmere bestemt i Sapporo i Japan. Norsk langrenn feiret en av sine største olympiske triumfer i moderne tid på 50 km. Pål Tyldum gikk eventyrlig fort på de siste milene og ble olympisk mester. Magne Myrmo tok sølv og Reidar Hjermstad ble nummer fire. Tittelforsvarer fra Grenoble i 1968, Ole Ellefsæter, slet med dårlige ski og ble nummer ti.

TORREY STENSLAND ble gjenvalgt som formann i UL Lyngdølen, som hadde 43 medlemmer. Laget arrangerte 21 fredagsdanser, tre onsdagsdanser og nyttårsball i 1971. Av 14 forskjellige orkester/ popband som hadde spilt på Heimtun dette året ble Gluntan trukket frem som største trekkplaster. New Spitfires fra Flekkefjord hadde spilt flest ganger.

SKØYTE-VM skulle arrangeres på Bislett, og interessen var enorm over hele landet. Farsund Reisebyrå hadde allerede i november bestilt 100 billetter, og disse ble bortbestilt nesten før de kom til byen. De aller fleste skulle reise inn til Oslo med nattoget fredag kveld. I tillegg til de som hadde fått billetter gjennom reisebyrået, skulle rundt 50 grønnruss fra Farsund inn og se verdens beste skøyteløpere i aksjon.