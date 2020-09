Sikret seg NM-medaljer i fleng

PADLERNE FRA

Farsund Kajakklubb kom overraskende hjem med fire bronsemedaljer fra lagbåt-NM i Tysvær. Brita Hansen, Anne Grete Berntsen, Marita Lindtner og Monika Johannessen padlet til 3. plass i K-4 både på 200 og 500 meter. Anne Grete Berntsen og Marita Lindtner fikk 3. plasser på de samme to distansene i K-2.



FARSUND KrF

krevde at ølmonopoler ble gjeninnført i Farsund; ett i byen og ett i Vanse. Partileder Harald Tønnessen og ungdomskandidat Torrey Skeibrok mente den liberale alkoholpolitikken de siste fire årene hadde ført til store sosiale problemer. Antall skjenkesteder var mer enn fordoblet, og ølsalg var blitt tillatt i butikkene.

DYRSKUE-KOMITEEN

hadde inngått en femårskontrakt med Jarl Solås om å benytte Prestneset som Dyrskue-område. Avtalen gjaldt fra 1996. Blant annet skulle det legges en fem meter bred grusvei fra Kirkeveien og ned til neset. – Vi gleder oss til å flytte. Det var på høy tid, for nå har vi ikke plass til flere utstillere, sa Dyrskuegeneral Roy Stensland.

HELENE EVANGER

fra Farsund åpnet separatutstilling i Galleri 101 i Kristiansand. Hun skulle stille ut 30 bilder med motiver fra Lista og norske sagn. – Jeg er spent hvordan jeg blir mottatt. Malingen er en hobby for meg; en prioritert hobby som jeg har holdt på med hele livet, sa Helene Evanger.

SVEINUNG KARLSEN

scoret tre mål da FIL vant 6-2 over Eiken i 6. divisjonskamp i Kjørestad. FIL spilte i perioder svært tafatt og lot gjestene score to ganger og utlikne til 2-2 da det gjensto en halv time. Hjemmelaget kom sterkt tilbake mot slutten og sikret seg en komfortabel seier.

RØDRUSSENS

styre på Farsund Gymnas for skoleåret 1970/71 ble fotografert. Styret besto av styremedlem Svein Harald Voie, annonsesjef Knut Jansen, revysjef Elin Lundegaard, nestformann Alf Arian Loshamn, sekretær Sissel Klokkhammer, styremedlem Gro Langaker, fest- og reisesjef Andreas Bjørn «Boa» Salvesen, formann Geir Kolbjørnsen og redaktør Wenche Moe.

BIRKENES

ledet 1-0 over FIL i Kjørestad og holdt følge frem til pause da stillingen var 1-1. I 2. omgang fikk hjemmelaget bredde over spillet. Vingene ble brukt, og da kom også målene. FIL vant 6-2 etter scoringer av Aage Bach to, Magne Havaas to, Alf van der Hagen ett og Thorvald Lundegaard ett.

ARBEIDET PÅ

den nye Nordsundbroen var blitt ytterligere forsinket, og i følge ingeniør Tunheim var det umulig å bli ferdig som planlagt til januar/ februar i 1971. I løpet av nær fremtid skulle arbeidet med selve spennet begynne. Årsaken til forsinkelsene var at endel utstyr var blitt skadet under transport.

LISTA MUSEUM

hadde i løpet av det siste året fått over 100 nye ting katalogisert. En grammofon fra 1905, som hadde tilhørt Theodor Levoll, var museet spesielt glad for å få i samlingen. To treskemaskiner, som hadde tilhørt Severin Abrahamsen og Abraham Klokkhammer, hadde museet også fått.

SØRLANDSRUTA

og De Sammensluttede Bilruter hadde henvendt seg til Farsund formannskap med ønske om å drøfte mulighetene for plassering av rutebilterminal på Sunde. Selskapene hadde sett seg ut et passende areal, og fikk klarsignal til å kontakte konsulentfirmaet Anker og Høiaas som hadde ansvaret for reguleringsarbeidet.