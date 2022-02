– MAN MÅ være ung for å satse på e-sport tror jeg. De beste i verden er under 25 år. Venter man for lenge så blir man for gammel, sier Vetle Faret Tønnessen (16) fra Kvinesdal.

I dag er det fult mulig å håve inn flere millioner kroner i året på å spille dataspill.

Dette gjør nemlig de beste e-sportsutøverne i verden, som reiser jorda rundt for å delta på turneringer. E-sport er en betegnelse på organisert og konkurranseorientert dataspilling. Oppslutningen rundt idretten har vokst voldsomt de siste årene, også i Norge.

Det har Universitet i Agder fått med seg. I høst starter de opp Europas første bachelorutdanning i akademisk e-sport.

– E-sport er en av verdens største næringer akkurat nå. Behovet for formell kompetanse er stor, sier førstelektor Rune Andersen, som er leder for nysatsningen.

HVA ER E-SPORT? E-sport er elektronisk konkurransespilling hvor utøverne konkurrerer mot hverandre i ulike dataspill på datamaskiner eller spillkonsoller. Noen konkurranser har pengepremier til de beste utøverne. Noen av de mest populære spillene som det i dag konkurreres profesjonelt i inkluderer League of Legends, StarCraft II, Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive og Hearthstone. E-sport-kamper foregår ofte i store turneringer som dekkes av profesjonelle kommentatorer, og følges av flere millioner mennesker verden over. Disse turneringene blir som regel sendt direkte på nett. I flere land sendes e-sport på nasjonale TV-kanaler, noe NRK også har gjort ved noen anledninger. Det er ikke uvanlig at dyktige spillere blir profesjonelle e-sportsutøvere på heltid. Profesjonelle lag støttes økonomisk av sponsorer, og åpner gjerne dedikerte treningshus hvor spillerne lever sammen for å fokusere på å bli bedre. Mange av de beste spillerne har stjernestatus hos publikum, på lik linje med kjente utøvere av tradisjonell idrett. Oppslutningen rundt e-sport har vokst voldsomt de siste årene. I Norge har særlig spillnettstedet Gamer.no hatt suksess med sin e-sportsatsing, Telialigaen. I 2018 startet Norges Fotballforbund et eget landslag for fotballspillene FIFA og PES. Kilde: Store norske leksikon

FOR ET PAR år tilbake var det større sjanse for å se Vetle Faret Tønnessen på fotballbanen sammen med lagkameratene sine enn foran dataskjermen på gutterommet.

I 2017 oppdaget den da 12 år gamle kvindølen at et nytt dataspill hadde kommet for salg. På tidspunktet hadde han allerede litt kjennskap til dataspill gjennom Overwatch, Rocket Leauge og fotballspillet Fifa. Men det nye spillet skilte seg ut, og han ble nysgjerrig på det. Fortnite het det.

«Nei», sa foreldrene.

PEGI er et europeisk system for aldersgrensesensur av spill. De har gitt Fortnite en anbefalt aldersgrense på 12 år, grunnet hyppig innhold av mild vold. Likevel mente moren og faren til Tønnessen at sønnen var for ung til å spille det.

12-åringen ga ikke opp av den grunn. Han fikk arrangert det slik at foreldrene kunne se noen spille Fortnite. De ombestemte seg. Siden har Tønnessen tilbrakt mindre tid i fotballskoene og mer tid i spillstolen.

– Jeg har en fin jobb og koser meg på den hver dag, sier Vetle Faret Tønnessen. I skrivende stund er han den fjerde beste i Norge i Fortnite, og på 83. plass på Europa-topplisten. Foto: Privat

– Først spilte jeg bare online med vennene mine i Kvinesdal. Etter hvert som jeg ble bedre møtte jeg bedre og bedre spillere. Fortnite var et spill som passet meg bra, og jeg kjente at jeg mestret det raskt. Etter to år, i 2019, hadde jeg spilt meg opp blant de 20 beste i Norge, forteller han.

I DAG er Fortnite-spilling fulltidsjobben til kvindølen, og han har tatt seg et friår fra skolen for å satse på e-sport.

16-åringen er i skrivende stund den fjerde beste i Norge i det populære spillet, og på 83. plass på topplisten over spillere i Europa. For å sette det i kontekst hadde Fortnite i 2020 over hele 350 millioner registrerte spillere på verdensbasis.

En egen trener har Tønnessen også fått seg. I februar i fjor signerte han en kontrakt med e-sportklubben Playwell, som har hovedkontor i Bergen, og mottok e-sportstipendet til Vestland fylkeskommune.

Nå deltar tenåringen jevnlig i Fortnite-turneringer med milliongevinster. Det gjorde han blant annet da Kvinesdal kommune ønsket å overrekke han kulturstipendet på 15.000 kroner i Kvinesdal kulturhus i november.

– Jeg vil takke på vegne av min sønn Vetle. Han ville gjerne ha vært her, men akkurat i kveld begynner årets siste turnering, Grand Royale. Førstepremiepotten er på fem millioner kroner. Så han fant ut at det var greit å bli hjemme i kveld, sa faren hans lattermildt fra scenen.

Vetle Faret Tønnessen spiller dataspill i omtrent åtte timer hver dag. Her er Fortnite-avataren hans. Foto: Privat

Så lang har Tønnessen vunnet omtrent 240.000 kroner til sammen. Han forteller at høydepunktet i karrieren var da han kom på en andreplass i Cash Cup med laget sitt, da det var en morsom opplevelse som også førte til at han vant 32.000 kroner.

– Det er veldig gøy å spille Fortnite, men det er også en jobb for meg. Det tar jeg seriøst. Mange tror at Fortnite bare et skytespill, men det stemmer ikke, sier e-sportutøveren.

– Et viktig element, som skiller spillet fra andre, er bygging. Man må hele tiden samle elementer som tre og jern, som igjen kan brukes til å bygge vegger, tårn og lignende. Dette brukes som beskyttelse fra andre spillere, og som plattform for å få et overtak på de andre spillerne. Byggingen skjer kontinuerlig. Spesielt i en kampsituasjon. Fortnite er det eneste Battle Royal-spillet som inkluderer bygging. Du kan ikke komme langt i spillet uten å beherske dette. Det er det viktigste elementet, forklarer 16-åringen entusiastisk.

SIDEN TENÅRINGEN gikk til innkjøp av Fortnite i 2017 er et høyt antall timer lagt ned til å utvikle seg innenfor samtlige av spillets elementer. Til tross for sin imponerende rangering på topplistene mener Fortnite-entusiasten at han fortsatt har et stort utviklingspotensial hva gjelder teknikk og taktikk. Han er takknemlig for at han jevnlig får muligheten til å spille mot gode spillere verden over, da dette er en effektiv måte å utvikle ferdighetene sine på.

I fjor fikk han tilbud om plass på studiespesialisering. Planen var å takke ja, og fortsette å spille Fortnite etter skoletid. Det som fikk han til å endre mening var da Playwell ønsket å signere han. Kvindølen så på det som en unik mulighet han ikke kunne la gå fra seg.

Vetle Faret Tønnessens er en av åtte Fortnite-spillere som har blitt signert av Playwell. Foto: Privat

– Hvordan reagerte familie, venner og lærere på at du ville ta et friår for å satse på Fortnite?

– Mine foreldre var veldig støttende. Både venner og veileder fra videregående skole syntes også at det var veldig spennende. Jeg opplever stor støtte fra alle rundt meg. Bestefaren min på over 70 år spør meg ukentlig om hvordan det går med spillingen, og om jeg har vunnet noe siden sist.

– Nå har jeg som jobb å gjøre det jeg liker best, så da får skolen vente litt, sier han med glimt i øyet.

FRIÅRET har så langt vært en stor suksess. Han opplever at det er lettere å beholdet fokuset når han ikke må forholde seg til undervisningstidspunkt, prøver og lekser. I tillegg har det løst døgnrytme-utfordringen som følger med at mange internasjonale turneringer finner sted når det er natt i Norge. Satsningen medfører at Tønnessen sjelden er i seng før klokken fire på morgenkvisten.

– Dagene er litt forskjellige, avhengig av om det er turneringer, mesterskap eller kun trening. Spiller jeg turnering så våkner jeg opp i 12-13 tiden, tar det litt med ro og spiser litt. Jeg tar av og til en liten gåtur eller trener litt. Så slår jeg på PCen for å snakke med venner på Discord (spillfellesskap på nett, journ.anm.), og varmer opp en stund før det begynner. Så er det Europa-turnering fra klokken 19 til 22, og USA-turnering fra klokken 00 til 03, forklarer han.

På tirsdager har han fri.

– Hvordan er det å satse på e-sport når du fortsatt bor hjemme hos familien din?

– Å bo hjemme med foreldre og fire søsken er veldig greit. Jeg får ro til å gjøre det jeg trenger, og så har jeg de andre der når jeg trenger en pause. Hvis jeg hadde bodd alene hadde det blitt mer ensomt.

DET TØNNESSEN LIKER best ved satsningen er at han får betalt for å gjøre noe han synes er gøy. Han liker også at han kan jobbe hjemme fra gutterommet i Kvinesdal.

Få vet at det er et veldig kameratskap spillere imellom i e-sportmiljøet, mener han. Kameratskapet går ifølge kvindølen på tvers av klubber og land. Man støtter og hjelper hverandre. Det er sosialt og lett å få venner. Flere ganger årlig arrangeres det treningsleirer hvor spillerne får mulighet til å møte hverandre fysisk.

– Der spiller vi sammen, har mental trening, og koser oss.

– Jeg spiller omtrent kun Fortnite. Det er det jeg liker best. Av og til spiller jeg FIFA eller CS:GO sammen med noen venner, for å slappe av, sier Vetle Faret Tønnessen. Her er Playwell-drakten hans. Foto: Privat

– Hvilke ulemper ser du ved idretten?

– Ikke så mange. Man er avhengig av å bruke mye tid på å spille, og får dermed ikke deltatt på alt sosialt man vil. Det kan også være utfordrende å kombinere med skole og arbeid. Det er nok litt det samme som for andre idrettsutøvere, som bruker mye tid på trening.

For å lykkes med e-sport mener Tønnessen at god tålmodighet og reaksjonsevne er essensielt, i tillegg til å ha evnen til å tenke taktisk.

I år står flere store turneringen for tur. De skal han spille i duo, altså sammen med en annen spiller fra laget sitt. Det blir en overgang, da han det siste året har spilt i trio.

– Jeg må derfor finne meg en duo-partner. Ellers tenker jeg i år å gjøre flere grep utenfor Fortnite. For eksempel mer fokus på trening og søvn. Jeg har som mål å ta meg til finalen i alle fire Fortnite Championship series i år, og kvalifisere meg til neste World Cup.

– Men mitt langsiktige mål er å vinne World Cup, avslutter han med et smil.

Før spilte Elisabeth Sundt (30) på nett under et kjønnsnøytralt navn. Det var da hun skiftet til et kvinnelig navn at hetsingen begynte. Foto: Alexandra Indseth Langegard

– JEG HAR sett mange usmakelige kommentarer mot kvinnelige gamere og streamere (person som livesender at at de spiller, journ.anm.). Og Gud forby om man er pen eller kler seg litt utfordrende. Da mister man all respekt og er bare ute etter oppmerksomhet, i følge visse personer, sier Elisabeth Sundt (30) fra Farsund.

77 prosent av kvinnelige gamere oppgir at de har opplevd en eller annen form for trakassering eller diskriminering som følge av at de er kvinner. Det kommer frem i en global undersøkelse utført av Lenovo.

FAKTA OM UNDERSØKELSEN 77 prosent av kvinnelige gamere sier at de har opplevd en eller annen form for trakassering eller diskriminering som følge av at de er kvinner. I tillegg har 44 prosent av kvinnelige gamerrespondenter mottatt uønskede forholdsspørsmål mens de spiller. 59 prosent av kvinnelige gamere oppgir at de benytter mannlige eller kjønnsnøytrale gamingaliaser når de spiller for å unngå uønsket oppmerksomhet. Kvinnelige gamere mottar 3,8 ganger flere nedlatende kommentarer enn menn. 70 prosent av kvinnelige gamere føler at ferdighetene deres blir dømt strengere. Forskningen er basert på en spørreundersøkelse av 900 kvinner over hele Kina, Tyskland og USA ,og 98 menn i USA. I tillegg er det gjort mer kvalitative undersøkelser. Kilde: Reach2, Lenovo, NRK

Sundt har selv mottatt hets og trusler. Tidligere benyttet hun seg av et kjønnsnøytralt navn da hun spilte spill på nett. Da hun heller ikke hadde på mikrofon under spillingen var det ingen som visste at det satt en kvinne bak skjermen.

– Så jeg tenkte ikke noe særlig over dette før jeg skiftet til et nytt, kvinnelig navn. Da merket jeg en en tydelig forskjell på før og etter.

Det var da hun spilte kortspillet Heartstone på nett at hun ble utsatt for den verste trakasseringen.

– Det å bli slått av en jente er visst fysisk smertefullt for visse spillere. Og om jeg får si det selv var jeg veldig god i en periode, og vant en del, forteller hun.

Sundt understreker at det ikke bare er menn som skaper dårlig stemning i spillverdenen, men at kvinner også har en «ekkel tendens» til å dra hverandre ned.

– Når det er sagt så gjelder dette noen få prosent. Gamere er ikke på generell basis kvinnemotstandere, men det finnes idioter i dette miljøet som ellers i verden. De fleste gruses med godt hjerte, takker fint for kampen og sier at jeg er flink. Det er et veldig fint miljø å være i stort sett, sier hun og smiler.

Hun mener at det ikke er noen grunn til å tro at menn stiller sterkere enn kvinner i dataspill.

– Snarere viser forskning at kvinner kan ha en viss fordel i noen typer spill. Dette er en arena hvor alle kan stille likt, så det er ikke behov for jente- og guttelag. Jeg håper at vi får se en stor grad av alle kjønn i flere e-sportslag. Det er en stadig økende andel kvinner, men jeg tror at de ofte ikke satser like stort som menn. Kvinner er nok også mer stille om at de faktisk spiller. Men det er nok mange flere enn man skulle tro.

LITTERATUR var det som lokket henne inn i spillverdenen. Da fantasy-sjangeren alltid har vært hennes foretrukne, ble 12 år gamle Sundts første spillinnkjøp Harry Potter og fangen fra Azkaban og Ringenes Herre To Tårn. De ble spilt på spillkonsollen Xbox Crystal, som hun sammen med søsteren hadde spart opp penger til å kjøpe.

– Jeg har enda min første konsoll. Det hender at jeg tar meg et game med familien. Spill har kommet langt siden den gang, men ingenting er så kjekt som å spille de gamle spillene sammen med min far.

Taper hun kan det imidlertid gå hardt utover familieidyllen.

– Jeg er en særs dårlig taper, og sier takk for meg gjennom sammenbitte tenner og skriker litt ned i en pute, sier hun og ler.

I dag er favorittspillene hennes Heartstone og de actionorientert rollespillene Skyrim og Diablo. Spillentusiasten foretrekker å drømme seg bort i store verdener, hvor hun kan gå rundt og utføre oppdrag.

Som å drepe drager.

– Det er kjempegøy!

Elisabeth Sundt (30) kjøpte sin første spillkonsoll som 12-åring. Foto: ÅSE ASTRI BAKKA

Sundt har deltatt i et par småkonkurranser her og der. Da hun var yngre drømte hun om å begynne med livesendinger av at hun spiller dataspill.

– Men jeg turte aldri. Det å kunne leve av en hobby er vel en stor drøm for de fleste, men det krever mye og man må virkelig satse, sier hun og forteller at hun hadde takket ja om hun fikk tilbud om å drive med e-sport på fulltid.

Med barn og fulltidsjobb har spilltiden blitt noe redusert de siste årene. Som regel får hun anledning til å spille mellom fem og ti timer ukentlig. I det siste har hun spilt mye Fortnite sammen med sønnen sin.

– Det er en helt annen sjanger enn det jeg vanligvis spiller. Jeg er helt elendig i det, men det er veldig gøy og sosialt. Her kan alle være med selv om de er i karantene, sier hun og legger til at hun passer på at barna holder seg fysisk aktive også.

NÅR HUN møter nye mennesker blir det som regel positivt overrasket når de får høre om hennes lidenskap for spill.

– Folk synes at det er spennende og annerledes, da jeg ofte er i andre miljø enn det typiske gamemiljøet. Jeg merker også at det er mange som ikke sier noe om at de selv gamer før jeg sier det. Det er kanskje et stigma rundt det. Det var i hvert fall det tidligere. Spesielt blant de litt eldre.

– Hvordan da?

– Den veldig stereotypiske oppfatningen er at en gamer sitter på et mørkt rom med grandiosa-esker i store tårn. At de ikke gjør annet enn å game. Og at gaming er voldelig og ikke bra for psyken.

– Det er helt feil. Voldelig kan det være, men det er det mye som kan. Gaming er veldig lærerikt og sosialt, og man får føle på mestringsfølelse. Derfor kan det også være bra for dem som av ulike grunner ikke kan jobbe eller være med i sosiale settinger. Ikke minst gir gaming muligheten til en realitetsflukt.

Hun opplever at spilling blir stemplet som usosialt, mens det å sitte med nesen i en bok i flere timer i større grad er sosialt akseptert. Det synes hun er leit.

– I tillegg jeg skal love deg at den psykologiske thrilleren jeg leste forrige uke var mer inhuman enn dragene jeg drepte i Skyrim, avslutter Sundt og ler.

Dan Olaf Søgård (20) fra Flekkefjord har syv års erfaring fra e-sportsmiljøet. I dag er han kreativ leder i Riddle Esport. Foto: Thomas Nilsen

– MANGE TROR at de som spiller dataspill sitter i et mørkt rom, sløser bort tiden sin, drikker energidrikk og til slutt får hjerteinfarkt. Det er den største ulempen ved e-sport, alle stereotypiene. Det er ikke sosialt akseptert i Norge enda, mener Dan Olaf Søgård (20) fra Flekkefjord.

– Jeg har en drøm om å få det normalisert og utbredt på lik linje med fotball. Det er stor internasjonal vekst innen e-sport nå. Etter at Telialigaen kom har det blitt mer strukturert i Norge, men det offentlige må komme på banen. De ser bare de fysiske sportene, og trenger å bli mer åpne. E-sport er den største formen for inkludering. Du kan være hvem du vil i spillet, og være med selv om du mangler en fot eller en hånd.

Søgård var bare 13 år gammel da han deltok i sin første e-sportskonkurranse. Da konkurrerte han i skytespillet Counter-Strike.

– Det var nok da jeg bestemte med for at jeg ville satse på e-sport. Har du først fått smaken på hvordan det er å delta i en konkurranse så er det vanskelig å gi seg.

– Mamma sa først at jeg ikke kunne spille spill med så høy aldersgrense, men hun ga seg fort da hun så at satset på det på samme nivå som fotball. Hver dag etter skolen øvde jeg på å bli bedre. Opptil ni timer. Det ble ikke lenger bare et spill for meg, forklarer han.

ET PAR ÅR senere opprettet han e-sportklubben Team Delcuz, som han ble daglig leder for. Klubben gjorde det bra, og kom blant annet på andreplass i Fortnite GOCamp 2018. Samtidig ble Søgårds ferdigheter innenfor grafisk design lagt merke til i e-sportsmiljøet og førte til en rekke oppdrag.

Dan Olaf Søgård (20) ønsker å bruke erfaringene sine til å hjelpe barn og unge å satse på e-sport. Foto: Privat

For litt over to år siden fikk han en melding på Twitter fra en av Norges største klubber, Riddle Esport. Han beskriver følelsen som å bli kontaktet av favorittfotballaget ditt. Han hadde nemlig heiet på Riddle Esport siden han var svært ung og faren først introduserte han for spilluniverset.

– Først ble jeg stresset og tenkte at jeg hadde brukt logoen deres feil, forteller Søgård og ler.

Det var imidlertid en hyggeligere beskjed som ventet i Twitter-innboksen. Riddle Esport hadde sett arbeidet hans, og ønsket å ansette han som designer.

– Det var helt fantastisk! Det må nok være høydepunktet i karrieren min fram til nå. Det fikk meg til å kjenne på så mye mestringsfølelse.

I dag er han kreativ leder i selskapet.

SIDEN HAR det blitt mindre spilling, og flere administrative oppgaver. I tillegg til å jobbe for Riddle Esport tar han kreative oppdrag for flere internasjonale e-sportsklubber.

Men han har ikke glemt kommunen sin, Flekkefjord. Der er han i full gang med å opprette et e-sportstilbud for barn og unge. Tilbudet han skulle ønske at fantes da han var ung.

– Jeg har merket at mange barn og ungdommer under pandemien har børstet støv av Playstationen eller fått seg en ny data. Det er et perfekt tidspunkt å starte opp noe nå. Mange ser ikke seriøsiteten i det. Selvfølgelig kan du spille for å ha det gøy, men hvis du legger mange timer ned i uka så kan du ta det til et visst nivå.

Barndomsdrømmen om en karriere som e-sportutøver har han lagt fra seg.

– Det krever veldig mye tålmodighet å satse. Og det var i en overgangsfase at jeg måtte bo hos besteforeldrene mine. Da fikk jeg ikke tid til å satse på de store internasjonale konkurransene. Jeg ville ikke gi meg, men det kom til et punkt hvor jeg ikke så noe annet alternativ.

Nå spiller han kun sammen med kamerater når han skal slappe av. Da går det for det meste i strategispillet League of Legend.

– Hva mener du skal til for å lykkes i e-sport?

– Du må kunne holde deg rolig under press. Der er kanskje min største svakhet, sier 20-åringen og ler høyt.

– For de som ønsker å satse vil jeg anbefale å følge med på turneringer, for å få sett arenaen og hvordan det er strukturert. Og så er det bare å prøve seg. Alt kan være e-sport. Selv mobilspill. I India er det arenaer fylt opp med folk som konkurrerer i mobilspill.

På spillsenteret Game of Lister i Farsund kan spillinteresserte låne utstyr. Per Alexander Ingvaldsen (t.h.) er daglig leder. Foto: Åse Astri Bakka

– JEG SKULLE ønske at man på utesteder kunne se en TV-skjerm i bakgrunnen som spilte av en CS:GO-kamp, som om det var fotball, sier Per Alexander Ingvaldsen og smiler.

Han er daglig leder ved spillsenteret Game of Lister, som åpnet dørene i Farsund i juni. Den frivillige organisasjonen ønsker å skape et lokalt møtepunkt hvor spillinteresserte kan møte likesinnede.

– Nordmenn vet hva e-sport her nå, men det er ikke mange som har sett en kamp. Det kan være like intenst å se på som en fotballkamp! Og hvis man liker å se Magnus Carlsen spille sjakk, er League of Legends noe jeg gjerne vil anbefale. Det er et strategisk spill som krever mye fokus og taktikk, forklarer han engasjert.

Ingvaldsen forteller at det var utfordrende å starte opp et spillsenter midt under en pandemi. Åpningsdatoen ble stadig forskjøvet. Men når de til slutt kunne åpne dørene ble det en suksess, og har vært det siden, forteller han. På daglig basis er det opptil 20 personer innom lokalene deres. Holdes det arrangementer er som regel fult hus.

PÅ SPILLSENTERET kan gjestene bryne seg på alt fra dataspill til brettspill. De nostalgiske typene kan ta turen for å delta på såkalt «retrospilling»:

– Det er for dem som ønsker å spille barndomsspillet sitt. Uansett om det er Age of Empires III på PC, Super Mario World på NES eller The Sentinel på Commodore 64, så fikser vi det.

Slik ser det ut inne i Game of Listers lokaler i Strandgaten i Farsund sentrum. Foto: Åse Astri Bakka

Game of Lister tilbyr også kursing innen PC-bygging og koding. I lokalene er det profesjonelt spillutstyr, brettspill, tegneserieblader til låns.

Hver søndag arrangeres det såkalte cosplay. Cosplay innebærer å kle seg ut som en karakter fra en tegneserie, tv-serie, film, et dataspill eller en bok, og deretter spille karakteren sammen med andre.

– Snart skal vi begynne med workshops. Da kan man få tilbud om alt fra å lage cosplay-utstyr og custom PC mods (tilpassede modifikasjoner på PCens maskinutstyr eller programvare, journ.anm.) til lodding av RGB-lys- og knapper.

DAGLIG LEDER har lenge drømt om å å starte opp et e-sportslag på huset, men opplever at det er lite interesse blant folk.

– Det hadde vært stor stas om vi kunne trent opp ett eller flere lag til å konkurrere i for eksempel Telialigaen. Vi har folk som stiller opp som trenere, men vi har fortsatt for få spillere til å kunne starte opp en klubb, forklarer Ingvaldsen

– Har du noen råd til e-sportsutøvere?

– Spist næringsrik mat. Ikke pizza og energidrikk. Ernæring, søvn og fysisk aktivitet har mye å si når det kommer til å trene e-sport. De som vurderer å satse må også gjerne komme til oss for en prat.

– Og så er det viktig å huske på at e-sport ikke er for gutter. Det er for gamere, avslutter han.