De færreste av Lister24s lesere har unngått å få med seg navnet hennes den siste tiden, i sakene som handler om tildelingen av koronastøtte til bedrifter. Skage har tidligere uttalt at Lister Nyskaping bistår bedrifter, og at de verken saksbehandlet eller hatt direkte med enkeltsaker å gjøre.

– Jeg synes sakene har blitt feil vinklet. Og jeg syns det er leit at Lister24 insinuerer at vi kommer med feilinformasjon. Det går på min integritet, og det har vært ganske tøft å stå i, sier daglig leder i Lister Nyskaping, Christiane E. Skage om den saken.

DET HAR VÆRT en tåkete dag i Flekkefjord, og utenfor ligger det blå havdis over skjærgården. Skage byr på kaffe. Tidligere samme dag har hun spist julelunsj med kollegaer.

Christiane E. Skage Alder: 54 år Bosted: Flekkefjord Yrke: Daglig leder i Lister Nyskaping Sivil status: Samboer, to voksne barn Aktuell: Har den senere tiden svart på kritikken som har kommet i koronastøtte-saken.

Jobben hennes handler blant annet om å løfte næringslivet i regionen og finne bærekraftige løsninger for gründere, bedrifter og prosjekter i regionen. Da Christiane E. Skage begynte i Lister Nyskaping var de 2,5 årsverk, i dag er de 7 ansatte. Og det er nok å ta tak i: Produktiviteten i næringslivet i Lister er lavere enn landsgjennomsnitte, og sammen med Sintef vil Lister Nyskaping starte kurs på nyåret, som skal føre til et produktivitetssprang. Det snakket hun også om da næringsminister Jan Christian Vestre besøkte Angholmen 17. november.

Christiane E. Skage under besøket til næringsministeren på Angholmen 17. november. Foto: Privat

– Vi ønsker å synliggjøre alle de flotte bedriftene i regionen vår og hvilke spennende muligheter som finnes her. Det finnes mange flotte steder i Lister-regionen som Lista og Hidra, men det er ikke nok til at folk flytter hjem. Det finnes flotte steder over hele landet. Og ofte er det to som skal ha jobb når en familie flytter tilbake. Da er det viktig å få frem hva regionens bedrifter har av muligheter. Regionen har et diversifisert næringsliv, prosessindustrien, bygg og anlegg, mekanisk, turisme og en voksende blå næring, men der vi ser et økende behov er at vi trenger flere som har kompetanse innenfor IKT, sier hun.

– Jeg føler jeg har vært heldig hele tiden innenfor karrieren min. Jobben har alltid vært viktig, og jeg har fått mange morsomme arbeidsoppgaver, sier daglig leder i Lister Nyskaping, Christiane E. Skage. Foto: Signe Marie Rølland

HUN VOKSTE SELV opp i Lister-regionen. Familien bodde først i Kvinesdal og flyttet til Flekkefjord da hun begynte i 8. klasse. Der har hun bodd det meste av livet.

– Jeg har en yngre søster og en eldre bror. Mamma jobbet på Flekkefjord sykehus, og til tider var der travelt når hun skulle kombinere full jobb og familielivet med politikk. Hun satt på fylkestinget for Høyre. Pappa jobbet som teknisk sjef i Kvinesdal kommune og så i Flekkefjord kommune. Jeg fikk tidlig høre at jeg kunne bli det jeg ville, men hadde ikke helt sett for meg at jeg skulle begynne å jobbe i bank, sier hun.

Etter Trellebakken videregående, begynte hun på skole i Kristiansand og ble midt i en time bedt om å ta en telefon. Banksjef Jensen hadde ringt og lurte på om hun var interessert i jobb i Flekkefjord Sparebank.

– Året var 1986. Jeg var skolelei og kunne egentlig ikke få begynt fort nok, så jeg hadde sommerjobb først og fikk etter hvert fast jobb. I 1998 ble jeg og en annen kvinnelig kollega de første kvinnelige lederne i Flekkefjord Sparebanks historie. Det var også gjennom banksystemet jeg tok utdannelsen min, og jeg fullførte mastergraden ved Norges Handelshøgskole i Bergen. Det var travle tider med studier, full jobb og barn.

Da hennes yngste sønn bare var en måned gammel, hadde hun ham med på ledermøte i barnevogna.

– Jeg føler jeg har vært heldig hele tiden innenfor karrieren min. Jobben har alltid vært viktig, og jeg har fått mange morsomme arbeidsoppgaver.

Sammen med sin faste turvenn Wenche Netland langs kyststien i sommer. Foto: Privat

SKAGE BRENNER FOR at jenter skal tørre å ta posisjoner og styreverv. Det mener hun er et viktig skritt mot økt likestilling i regionen.

– Styret er jo det øverste organet, og vi bør absolutt få flere kvinner inn i styreverv. Vi har flere dyktige kvinner i lederjobber i regionen, deriblant Lill Hege Hals ved Aludyne - og Grete Hindersland ved Alcoa, som hadde jobben som leder i LN før meg. Men vi trenger enda flere kvinner i lederstillinger, sier Skage.

– Jeg kunne sagt mye om det, men om vi skal bli mer likestilt i denne landsdelen, må det også skje en kulturendring. Og vi må starte å jobbe med det tidig i livet, allerede fra barna er små, sier hun.

I flere sammenhenger har hun vært den eneste kvinnelige lederen.

– Jeg har nok blitt utsatt for hersketeknikker som mange andre og selv om det kan være slitsomt så har jeg lært å håndtere det også, sier hun

Christiane E. Skage (t.h.) Sammen med Lill Hege Hals ved Aludyne (i midten) og Siren M. Neset i Norce. Foto: Privat

LEDERSTILLINGER HAR HUN hatt store deler av karrieren. Etter 20 år i Flekkefjord Sparebank, fikk hun jobb i Sparebank1 SR Bank i Flekkefjord, hvor hun har vært både banksjef og andre sentrale roller. Hun jobbet der i 10 år før hun begynte i Lister Nyskaping i 2015.

– Etter årene i banksystemet hadde jeg god kjennskap til næringslivet, og jeg syntes det var spennende med nye utfordringer. Jeg synes selv jeg har en veldig givende jobb. Jeg føler meg heldig som for lov til å være leder for en svært dyktig gjeng som hver dag jobber for at bedriftene skal lykkes og har klart å utvikle Lister Nyskaping til en av de største næringshagene i Norge, sier hun og fortsetter:

– Tillit er et gjennomgående tema hos oss både gjennom covid-håndteringen og ikke minst vår daglige jobb. Dette er også viktig når vi ønsker å spisse våre program til neste år når det gjelder bærekraft og lønnsomhet, industri 4.0, mobilisere flere bedrifter inn mot fornybar energi og ikke minst startprogrammet som skal være med på å løfte bedriftene når det gjelder produktivitet og verdiskaping.

Christiane E. Skage på tur med vennegjengen som hun har gått på tur med i over 20 år . Bak fra venstre: Marion Eigeland, Trulte Flikka, Heidi Østebø, Wenche Netland og Katrine Grande Foto: Privat

Christiane E. Skage jobber mye, men turen går gjerne til hytta på Hidra når hun har fri. Foto: Signe Marie Rølland

SELV OM HUN jobber mye, blir det også tid til andre ting. Både hun og samboeren trives sammen med venner og familie eller ute på tur i naturen. Og hvis hun virkelig skal slappe av, går turen til hytta på Hidra. Det er også der de skal feire jul, og begge de to guttene på 23 og 33 år kommer hjem til jul.

– Vi skal være der hele familien, og det er en tradisjon at vi drar til Fedrenes Minne i Rasvåg hvor de ringer julen inn med den gamle skipsklokken. Det er veldig spesielt og fint. Julaften har vi flere retter på menyen; Vi har en som spiser pinnekjøtt, en som spiser nøttestek, en som spiser rype og vi andre spiser torsk, så alle får det de liker best.

Torsken er ikke selvfisket, men kjøpt på fiskemottaket på Hidra.

– Jeg var nok mer julete før, men må si at jeg fortsatt synes julen er en fin høytid. Det er en tid for refleksjoner, avslutter hun.