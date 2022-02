Et ant plass (Ein ann plass) kom nåen unnejorsfolk å ville låne huse um notta. Dar bude to gamle mennesk, ein mannn å ei kona. Dei lovde vekk huse, å jekk sjel å va hos nåen andre um notta.

Då de lei a ei stunn, tog unnejorsfolkan te å spele å danse. Dar va nåen ungdom som hadde vore for vinnuan å sett på de.

Um moranen kom mannen å kona atte, å då låg dar møje gull å søll på bore. De fekk dei i leiga for huse.

Då dei hadde vore inne ei stunn, så kom dar ei byttekona. Hu sko ette någe tøy som hu hadde gløumt um notta. Ho spørde kona i huse um nåen hadde teije på tøye, for så hadde ho inkje magt te å ta de atte. Dar va ingjen som hadde rørt tøye. Byttekona tog de å jekk.

(byttekona = ei unnejorskona; nabne byttekona jenge på at dei sumti tog udøybte bådn i vogga å lai ein unnejorsunge i plasse. Ein byttung; sumle kalde alle unnejorskonan for bytte- hell bytekone)

På Brasta

Ein mann på Brasta hadde tri kvige som han inkje ville sele, ennå han inkje hadde beide nok te dei.

Ein da han hadde sluppe dei ud på ein grøn vallmark, kunn’an kje finne dei um kvellen. Lengje ette kom dei atte å va bådde fine å feide. Dei måtte ha vore på beide hos unnejorsfolkan, trude folk.

Småstubbe:

Ei hennung blanna me et eventyr

Son a Jakob i Nyhaijen på Råsta va sjippor å forlova me dotra a den rigaste mannen i Flikkefjor. Far hennars ligte de kje å ville jørre a me an. Han ga an ei skuda å føre. Ho va så gammal å klein at han trude ho sku forlise. Dei sku me ei trelast til Engelann. Dei dreiv nor te Karmøya å dreiv i lann på «Jomfrufjellan».

Son a Jakob greide å komme levans i lann. Då va dar ei dør i fjel’le, å ein røse kom ud å robte på an. Han jekk inn, å der fortalde’an te røsen alt som hadde bore te for an. Røsen sa ’an sku allor bry seg, bare vere der te vere bei gott, så sku ’an få ei ny skuda a han å seile heim me. Då vere bei fint, fekk han ei «gullskuda»” a røsen te seile te Flikkefjor me. Å då va kje mannen imode at son a Jakob fekk dotra hans.

Vrag

Førr då ’ar va bare seilskude, va de kje sjellan at dar kom vrag på stronna. Då bei dar kappløub um å bi føsst te å varsle redningsstasjonen å lennsmannen. Den som kom føsst, fekk ein dalor. Dar va kje telefon den gonga så dei måtte bruge hest.

Runt um 1860 støyte ein galeas på Karvenes. Folkan bei bjerga, men skuda jekk i sunn i lannsjøen. Ho va lasta me sill ifrå Islan. Silla å seilan kom ilann ihob me taren. Krågan hadde mad nok heile vintoren.

Dagens Listamål-or flogs: ein som d inkje e någe alvor i, som farte ifrå d eine te d andre – ifrå den eine te den andre; ein jenteflogs; øu sagt et flogs = et mennesk som fere ifrå d eine te d andre; du e et flogs! kan mi seije bådde te gude å te jente. flogsa: ei flana, ei flyfilla, ei flogfilla, ei gudeflogsa, ei som løub ette gudan; ein i da å to i mo’ra. flogsann: mest sagt rogsann; fin kvidvoren kvartssann som kjeme på lann ifrå sjøen å ryge som rennefog når han e tjørr. flogverk: jigt; eg he fengje sånt ein flogverk i ryjjen; han (flogverken) flyg ifrå den eine plassen te den andre. floijen: fuglen e floijen sin veg; ei forfloija/forfloijen jenta ( = ei flogsa); saltroije he floije langt inn ette lann. florere: koste møje på seg; pynte møje; holle møje jestebo; trivs sjellan gott; de e svært som dei florere. flossehatt: forr jekk mest alle vaksne me floss(e)hatt når d sku vere någe; den flossehatten va jev for meg for d va ein silkehatt (sae bestefar).

Forfattet Njål Vere. Foto: Else Marie Abrahamsen

Jarl Jåtog. Foto: Kai Steffen Østensen