25/50 år siden

Vis mer

FIL ØNSKET

å bli en akseptert fotballklubb igjen. Fotballformann Bjarne Hellum hadde sammen med Odd Karlsen og Per Ertzeid laget strategiplan for årene 1996 til 2000. Hovedmålsettingen var bevisst satsing på bedre trenerutdanning og at A-laget innen 2000 skulle være tilbake i 4. divisjon.

ALFRED VAAGSVOLD

var en stolt mann etter at han hadde gått av med seieren i konkurransen som gjaldt utsmykkingen av Posten sin godsterminal i Oslo. Innen juni 1996 skulle Lista-kunstneren lage to skulpturer og tre relieffer for Posten. – Jeg er enormt glad; det er klart det er moro å få dette oppdraget, sa Alfred Vaagsvold.

16 ÅR GAMLE

Lars Kristian Danielsen var i 1994 blant landets beste svømmere i sin årsklasse, men året etter hadde han sagt takk for seg. Unggutten fikk vondt i hodet i en uke bare han var i bassenget noen få minutter. Danielsen hadde problemer med bihulene, og klorvannet hadde rett og slett ødelagt svømmekarrieren hans.

UTBYGGINGEN

av Eilert Sundt videregående med idrettshall og bibliotek skulle være ferdig senest i 1999, hvis hovedutvalget for kultur og undervisning fikk sin vilje oppfylt. Hele skoleprosjektet var kostnadsberegnet til 40 millioner kroner. Fylkeskommunen skulle dekke 23 millioner av dette.

SNORRE SUND

ble valgt som ny formann i Lista IL etter Nils Glesnes. Nytt styre så ellers slik ut: nestformann Edmund Johansen, sekretær Rune Grimsby, styremedlemmer Øystein Johannessen og Gunn Marit Ytterdahl, med Anne Svendsen og Harald Olufsen som varamenn.

FARSUNDS AVIS

skulle bli dagsavis fra 1. januar 1971. Det hadde avisens styre, med formann Victor Samuelsen i spissen, vedtatt. Avisen øket fra tre til fire avisdager i uken i 1964. – Nå mener vi tiden er kommet til å ta nok et skritt videre, sa Samuelsen. Avisen hadde 28 ansatte, et tall som ville øke på grunn av oppgraderingen fra fire til seks avisdager.

IKKE ALT VAR

like bra på Lyngdalsdagen, slo lokalavisen fast. Tre mandalitter var tiltalt for å ha stjålet en lommebok med 4.400 kroner fra en 69-åring fra Kvinesdal. Ifølge tiltalen hadde de tre skaffet brennevin til kvindølen. De havnet bak rutebilstasjonen, og her nappet en av de tre til seg lommeboken og alle la på sprang.

RANDI VIK

ble valgt som ny formann i Lyngdal Høyrekvinnelag etter Synnøve Støle som nektet gjenvalg. Som nye styremedlemmer ble valgt Karin Sjursen og Reidun Svendsen, mens Else Abrahamsen og Bertha Tønnessen ble gjenvalgt som varamenn.

FØRSTE BYGGETRINN

på Brødrene Jåtogs avdeling i Lyngdal skulle etter planen stå klar våren 1971. Fabrikksjef Syvert Jåtog kunne fortelle at utbyggingen ville omfatte to haller og hus for det tekniske anlegget ved siden av industrihallen som Jåtog hadde kjøpt av kommunen. Det var snakk om bygg på totalt 4.000 kvadratmeter.

MALERMESTER

Kåre Bekkerhus i Lyngdal hadde flyttet sin forretning fra det gamle butikklokalet ved posthuset til de tidligere butikk- og verkstedlokalene til Lyngdal Elektro. I første etasje ville det bli maleravdeling og tapetustilling. Bak denne avdelingen ville Bekkerhus ha utstilling av gulvbelegg, mens teppeavdelingen ville komme i kjelleren.