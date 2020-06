25/50 år siden

Vis mer

SVEINUNG KARLSEN

og Kjell Cato Jensen scoret målene da FIL vant 2-0 over Adler i Idrettsparken i Mandal. Dette var FILs femte seier på rad og laget kjempet i toppen i 6. divisjon. – Vi er fornøyd med resultatet, men spillemessig har vi mye å gå på, sa spillende hjelpetrener Henry Bjørnestad.

JOHNNY JOHNSEN

takket for seg etter nærmere 25 år som kinosjef i Farsund kommune; og ble hedret med blomster og gode ord av kultursekretær Astrid Waage og formann i kulturstyret Olav Løtveit. – Du har gjort en kjempeinnsats. Det er ene og alene din fortjeneste at vi har en kino som er så anerkjent og bra, sa Astrid Waage.



SYV-ÅRINGENE

Henrik Foss og Jan Martin Vikane hadde basar utenfor Rinni på Rom. Resultatet ble 207 kroner og 50 øre, som var sendt til Redd Barna. Guttene hadde ikke begynt på skolen, men var helt alene om basaren. De loddet ut kattemat, servietter, lommetørklær, juleduk og «noe til å farge håret med».

BRYAN D. BREIDENTHAL

kunne glede seg over at fremtiden så lys ut for det lokale musikklivet. 75 av de rundt 100 elevene hadde varslet at de ønsket å fortsette på Farsund kommunale musikkskole. Musikkskolerektoren kunne fortelle at 40 nye elever hadde søkt om opptak, og at et samarbeid med lokale korps var på trappene.

ANDREAS WANGBERG

spilte hovedrollen da Lyngdal snudde 0-2 til 4-2 seier over Donn på Lyngdal stadion. Farsund-gutten scoret tre mål, mens angrepskollega Kjell Dragland scoret en gang. – Den gøyeste kampen jeg har spilt, mente en fornøyd Andreas Wangberg etter kampen.

ARILD SKÅRDAL

og Kenneth Aas scoret tre mål hver da Lyngdal utklasset Torridal. Kampen på Lyngdal stadion endte med 9-1 seier til de røde. Også Johan Ekeland, Tor Magne Hansen og Oddvar Mjølhus kom på scoringslisten. Ifølge lokalavisen hadde seieren vært adskillig større, dersom løperne hadde spilt mer planmessig og utnyttet sjansene bedre.

VM I FOTBALL

var godt i gang i Mexico, og avisen spurte fire personer på gata om deres favoritter. Else Johansen hadde fått med seg at Brasil hadde slått England. Hun trodde det ville bli vanskelig å slå Pele og co og holdt Brasil som favoritt. Også de andre som ble spurt, Marion Høyland, Trygve Koppernes og Arnt Tore Ivarsen, trodde mest på Brasil.

KOMMUNESTYRET

i Farsund vedtok at 9-årig skole skulle innføres fra og med høsten 1973, med overgang for elevene fra 6. klasse 1972/73. Vedtaket var i overensstemmelse med skolestyrets innstilling. Samtidig ble det vedtatt å utrede spørsmålet om en ungdomsskole nummer to i kommunen.

VELETABLERTE

Otto Gabrielsens Eftf på hjørnet Torvgaten/ Storgaten hadde fått nytt navn og vært gjennom en solid opppussing og omlegging. Farsund Matvarecenter var det nye navnet, og kjøpmann Arne Gården fra Sandnessjøen var ny eier. Butikken hadde gulvflate på 105 kvm, og både kasse og inngangsdør var blitt flyttet.

STEN ARTHUR SÆLØR

vant alle fire øvelsene i 5. klasse da Farsund folkeskole hadde idrettsstevne i Kjørestad. I sommervarmen vant han 60 meter på 8,9, hoppet 3,77 i lengde, og kastet 22 meter og 48 meter i henholdsvis stor og liten ball. Avisen brakte solide resultatlister med de tre beste i hver øvelse i hver årsklasse.