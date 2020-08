25/50 år siden

Vis mer

LYNGDAL

vant 3-1 over Urædd hjemme på Lyngdal stadion etter scoringer av Kjell Dragland, Roger Rasmussen og Tommy Aanensen. For Lyngdal var dette en aldri så liten revansj etter at laget tapte hele 6-1 for MK i lokaloppgjøret helgen før. De røde leverte en solid kamp mot laget fra Porsgrunn.

KJELL HAUGHOM

fra Tonstad hadde funnet opp en minerydder, som skulle produseres ved Eiken Mekaniske Verksted. Utenriksdepartementet hadde presentert maskinen på en FN-konferanse i Genève. I august 1995 ble det jobbet med en prototype som skulle testes hos Bofors i Sverige.

BRØVIG OFFSHORE

slet tungt og halvårsresultatet viste et underskudd før skatt på 4,4 millioner. I tilsvarende periode i 1994 hadde selskapet et overskudd på 5,5 millioner. Underskuddet skyldes dårlig inntjening på miljøskipet «Crystal Sea», som kun hadde gjennomført fire brønntester i første halvår 1995.

TORSTEIN HANSEN

var mannen bak Det Murede Pakkhus, Farsunds aller hotteste in-sted. – Det er en drøm som har gått i oppfyllelse, sa 34-åringen, som før han kom til Farsund hadde vært aksjemegler på børsen i New York, Los Angeles og San Fransisco i åtte år. Han hadde også jobbet som disc-jockey, skuespiller, skiinstruktør og fabrikkeier.

TORE KNAPSKOG

åpnet franskinspirert cafe i etasjen under sin egen restaurant i Storgaten i Farsund. Interiøret gav en følelse av å sitte utendørs, men bordene var plassert under tak i tilfelle stygt vær. - Det mest ideelle hadde vært å ha cafeen utendørs, men det lar seg ikke gjøre i Norge. Været er for usikkert, sa Knapskog.

DEN KJENTE

tegneren Einarson var nok en gang på Farsund-besøk. Han reiste land og strand rundt i sin husvogn og festet tusenvis av portretter på papiret. Han regnet med at han hadde laget en halv million tegninger opp gjennom årene. Einarson var i Farsund første gang i 1930.

TORE H. LARSEN

imponerte da han kastet spydet 58.04 under Lista ILs stevne på Vanse stadion. I samme stevne løp juniorløperen Tor Odd Haaversen Westhassel 200 meter på 23.4. Helge Havaas var best under FIL sitt stevne i Kjørestad med 6.27 i lengde og 12.11 i tresteg.

LYNGDALSDAGEN

nærmet deg, og komiteformann Walter Bredo Larsen kunne presentere et spennende program. Vestlandsduoen bestående av Kari og Ivar Medaas skulle på scenen i Alleen, sammen med skuespiller Carsten Byhring og tryllekunstner Jan Crosby. Ellers ville det bli livdyrauksjon, og westernmusikk utført av lokale Western Song.

HAAKON BJUNE

var utnevnt til ny produksjonssjef ved Lista Aluminiumverk etter Leif Kopperstad, som skulle overta jobben som verksdirektør ved Salten Verk. Lista Aluminiumverk, som ble eid 50/50 av Elkem og Alcoa, var under bygging og ville komme i drift på nyåret i 1971, ifølge lokalavisen.

TOPPKAMPEN

i 5. divisjon mellom FIL og MK i Kjørestad endte med 2-1 seier til de grønne og hvite. Magne Havaas scoret begge FIL-målene og spilte sin beste kamp i FIL-trøya, mente lokalavisen. I andre enden av banen spilte midtstopper Aage Bach en kjempekamp. Han stoppet gjestenes målsugne spisser gang på gang i den spennende kampen.