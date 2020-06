25/ 50 år siden

LYNGDAL

klatret opp på 3. plass i 3. divisjon da Jerv ble satt på plass. De røde vant 2-0 på Levermyr stadion i Grimstad etter glimrende forsvarsspill og scoringer av Kim Hægeland og Kjell Dragland. Trener Kenneth Hægeland var strålende fornøyd, og trakk spesielt frem keeper Atle Igland og midtstopper Jan Sanden.

KÅRE UNHAMMER

ble konstituert som lensmann i Farsund etter Bjarne Elle. Unhammer var 45 år gammel og hadde vært lensmann i Flekkefjord siden 1992. Fra 1975 til 1992 jobbet han ved lensmannskontoret i Kvinesdal, hvorav de siste 11 årene som førstebetjent.

DEN AMERIKANSKE

bildelprodusenten CMI og Alcoa hadde dannet selskapet A-CMI med tanke på en felles satsing på produksjon av bildeler i aluminium. Verksdirektør Erik Løkke-Øwre bekreftet at det var store muligheter for at den nye fabrikken ville etablere seg på Lista. På sikt ville en slik fabrikk kunne bety 250 nye arbeidsplasser.

TORE KNAPSKOG

skulle 1. juli åpne franskinspirert cafe i de tidligere lokalene til Spar Sko i 1. etasje i Storgaten 21 i Farsund. I mai hadde han åpnet spiseresutauranten Din Restaurant i 2. etasje i det samme bygget. 27-åringen fra Farsund satset altså på både restaurant og cafe.

BRØVIG OFFSHORE

sitt nye miljøskip «Crystal Sea» kom inn til kai i Lundevågen. Det flotte og funksjonelle skipet var allerede i gang med å teste oljebrønner på oppdrag for Statoil. «Crystal Sea» var utstyrt med det siste innen datateknologi. En stolt kaptein Kjell Longva tok lokalavisen med på egen omvisning.

KRISTENRUSSEN

i Farsund avsluttet årets turne med sang- og musikkmøte i Frelserens kirke. Russens eget kor under ledelse av dirigent Dagfinn Køhn deltok, og taler var sogneprest Sverre Olsen fra Setesdal. I løpet av russetiden hadde kristenrussen samlet inn 15.000 kroner til sitt misjonsprosjekt, som var et leirsted i Japan.

MARIANNE SAKARIASSEN

scoret fire mål da FILs håndballdamer vant 8-6 over Søgne på bortebane. Etter 4-4 ved pause, spilte FIL bedre i 2. omgang og klarte å avgjøre kampen til sin fordel. Øvrige målscorere var Anne-Britt Andersen tre og Hildegunn Nordbø ett. FIL sto med fire poeng etter tre kamper.

GATEBILDET

i Lyngdal hadde forandret seg da det nye forretningsbygget til Lyngdal Radio Elektro sto ferdig, tre kvart år etter at tomtearbeidet startet. Den nye forretningen lå midt i Alleen, mellom Larsen-bygget og Stavanger Rørhandel sine lokaler. Med grunnflate på 300 kvm og tre etasjer hørte bygget til blant de aller største i Lyngdal.

MAGNE HAVAAS

leverte en meget god kamp for Vest-Agders juniorkretslag i kampen mot Telemark i Porsgrunn. Norges Fotballforbund var på kampen representert ved Torbjørn Svendsen og Ragnar Pedersen, som begge var medlemmer av landslags-UK. Av Vest-Agders spillere trakk de frem 18-åringen fra Farsund som lagets beste.

UNGDOMSKLUBBEN

Max arrangerte bryggedans på Verven, og mange naboer klaget på høy musikk. – Skal bryggedansene på Verven fortsette, må musikken dempes. Musikken skal være for det dansende publikum, og ikke for hele byen, sa lensmann Tønnessen da han kommenterte klagene i avisen.