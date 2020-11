25/50 år siden

Vis mer

POLITIET i LYNGDAL

hadde beslaglagt 800 liter sats og 150 liter ferdig vare, samt produksjonsutstyr, noen kilometer vest for sentrum. En mann i 40-årene var pågrepet, og han hadde innrømmet å ha produsert rundt 500 liter ren vare. I følge førstebetjent Georg Ådneram var dette tredje gang i løpet av et år at det var foretatt beslag av HB-produksjon i Lyngdal.

JENS JACOBSEN

fra Farsund svømte inn til sølvmedalje på 100 meter butterfly i sin klasse under Nordsjøstevnet i Stavanger. I tillegg var 14-åringen fattige seks tideler fra å slå kretsrekorden på 200 meter medley. – Jeg er kjempefornøyd, dette gikk jo helt supert. Jeg tror aldri jeg har vært i så god form før, sa svømmetalentet.

RENE SØVIK

hadde hatt frisørsalong i Lyngdal i 25 år. Han regnet med å ha klippet 50.000 hoder på disse årene. – Jeg føler at frisørene i Lyngdal har klart å følge med i tiden og opprettholde et høyt nivå. Vi er ikke lenger akterutseilt når det gjelder nye hårmoter, sa Rene Søvik.

RØDE KORS

hedret fem kvinner for trofast innsats i Besøkstjenesten. Kretsleder Margit Rysstad var i Farsund og delte ut diplom og nål til Anne M. Ekrem, Benny Tønnessen, Elly S. Tellefsen, May Klev og Alvhild Knudsen. Benny Tønnessen hadde fartstid på hele 30 år. De fire andre hadde alle vært med i over 20 år.

FARSUND

Undervannsklubb overleverte 22 krittpiper, tatt opp fra det skotske skipet «Mary», som forliste ved Langøy i 1720, til Farsund kommune. Ordfører Ove Rullestad takket Leif Vere og Arild Knudsen for gaven og gav uttrykk for at krittpiper ville bli gitt som gaver ved helt spesielle anledninger.

FARSUND SYKEHUS

hadde et budsjett på nær 4,9 millioner kroner for 1971. Dette var knappe 5.000 kroner lavere enn 1970-budsjettet. Lønnsutgifter på 3,6 millioner kroner var største utgiftspost, fulgt av medisiner 307.500 kroner, vedlikehold 217.500 kroner og kosthold 165.000 kroner.

LISTA IL

hadde årsmøte, og Olav Haaversen Westhassel ble valgt som ny formann med Tore H. Larsen som nestformann. Nytt styre besto ellers av Arne Tjørve, Ove Haaversen Westhassel og Arild Maberg, med Arvid Midthassel, Tore Jørgen Olsen og Birger Bårdsen som varamenn.

SHELL-STASJONEN

på Nytorvet i Farsund skulle nedlegges. Innehaver Asbjørn Sandnes kunne fortelle at stasjonen skulle selge bensin til tankene var tomme, det ville si til rundt nyttårsskiftet. – Vi tror ikke trafikkantene vil ha noe imot at denne trafikkhindringen fjernes, skrev lokalavisen.

ARNOLD HOBBESLAND

henvendte seg i 1968 til Hægebostad kommune og ba om en tomt på Skeie som passet for bilverksted og serviceanlegg. I november 1970 behandlet kommunestyret saken for andre gang og gikk med 14 mot 7 stemmer inn for å stille en tomt til gratis dispensasjon.

FARSUNDS NYE

postkontor skal reises i Storgaten, skrev lokalavisen 27. november 1970. Tor Hugo van der Hagen hadde planer å reise et bygg på 360 kvadratmeter på sin eiendom, og Postdirektoratet var interessert i å leie. Men først måtte man bli enige om betingelsene.