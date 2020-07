For 25 og 50 år siden

KAPERDAGENE

ble avsluttet med Ta Kapersjansen på Torvet, og raskest var brødrene Eivind (14) og Torstein Sunde (10) i båten «Jubileums-ekspressen». Eivind deltok for fjerde gang, og var glad for at han endelig gikk til topps. 14-åringen fløy gjennom luften og ble klokket i mål på tiden 5,25 sekunder.

BJØRGULV RYGNESTAD

var ansatt som ny statsadvokat i Agder. Rygnestad jobbet som byrettsdommer i Kristiansand, og skulle tiltre i sin ny stilling i februar 1996. Avtroppende dommerfullmektig i Farsund, Erik Erlend Holmen, skulle vikariere som statsadvokat fra 28. august og frem til februar.

FREMTIDEN

var utrygg for Rockekjelleren i Farsund på grunn av pengemangel. Kommunen hadde gitt 20.000 kroner i støtte, men om noen måneder ville det være slutt på pengene. – Vi skal kjempe så lenge vi kan. West Side og Cafe cox har for kjøpt opplegg. Det er å spille i band som er tingen, sa Bjørn Galdal og fikk støtte av broder Tore Galdal og Oddmund Hansen.

ARNE KVALHEIM

fra Oslo var samboer med Junina van der Hagen fra Farsund. Kvalheim var en av Norges beste mellomdistanseløpere på 60- og 70-tallet, og var på ferie i kaperbyen Farsund. Kvalheim, med 15 NM-gull og åtte norgesrekorder, ble intervjuet i avisens serie Feriegjesten.

FIL VANT 3–2

over Spind, men tapte poengene på grunn av ureglementert bruk av Erik Rydland, som skulle ha sonet karantene på grunn av rødt kort i juniorkamp. Resultatet ble satt til 0-0, og Spind fikk alle tre poengene. – Vi har gjort en feil og må ta støyten for det, sa FILs fotballformann Bjarne Hellum.

ALV LUNDEGAARD

og Magne Havaas scoret to mål hver da FIL vant 5-2 over Lillesand i en treningskamp i Kjørestad. Hjemmelaget viste glimtvis tendenser til konstruktivt spill, men kom aldri opp mot sitt beste. Tor Tønnessen kom også på scoringslisten da han åpnet scoringene etter 20 minutter.

FARSUND SYKEHUS

sin høyt respekterte overlege Leif Lund Petersen rundet 70 år; og takket for seg etter å ha vært sjef siden åpningen i 1938. Overlegen bodde i Skaugaards gate og hadde kort vei opp til arbeidsplassen på Varbak. Leif Lund Petersen begynte å jobbe som lege i 1926, totalt var han i legetjeneste i 44 år, de 32 siste årene ved Farsund sykehus.

ODD MARTINSEN

vant skirennet i Hægebostad i regi av Lygna Skilag. Han vant foran Reidar Hjermstad og Harald Grønningen. Skiheltene samlet 3.000 tilskuere i et tungt og grått vær, men folk koste seg og lot seg imponere over farten OL-heltene fikk opp i den smale løypetraseen.

MANGE BILER

i distriktet måtte avskiltes på grunn av manglende betaling av bilavgiften. Lyngdal lensmannskontor lå øverst på listen med hele 20 avskiltinger. Farsund lensmannskontor fikk melding fra avgiftsdirektoratet via Statens bilsakkyndige om at 14 biler skulle avskiltes. Til Lista lensmannskontor kom det inn krav om 16 avskiltinger.

SKIKONGEN

Gjermund Eggen ble intervjuet av lokalavisen hjemme i Engerdal. Den tredobbelte verdensmesteren fra Oslo-VM i 1966 jobbet som pr- og salgsmann ved Engerdal Skifabrikk. Han hadde en rolig periode treningsmessig, men syklet til jobb og hadde daglig en times løpeturer i skogen.