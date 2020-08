25/50 år siden

Vis mer

MED 700 TILSKUERE

på tribunen vant Danmark 26-21 over Norge i herre-landskamp i håndball. De lokale arrangørene i Listahallen, med Gunnar Bjørnstøl og Egil Vågsvoll i spissen, fikk ros av krets og forbund for knirkefri avvikling av den første landskampen i Farsund siden Norge og regjerende olympisk mester DDR møttes i Listahallen i 1980.

ARNE LARSEN ØKLAND

storkoste seg på Lyngdal Cup som leder for et av Brynes lag. Den tidligere landslagsspilleren og hjelpetreneren for Drillos var på plass for tredje gang. Lyngdal Cup i 1995 ble en stor kassasuksess, ettersom rekordoverskuddet på 300.000 kroner fra 1994 ble slått.

JAKOB ØYVIND REINERTSEN

var ansatt som ny rektor på Lista ungdomsskole. Han hadde tidligere jobbet som lektor på Eilert Sundt videregående skole og som flyktningekonsulent i Farsund kommune. – Dette blir en spennende utfordring, og jeg gleder meg til å begynne, sa den nye rektoren til avisen.

ANDREAS WANGBERG

og Jens Petter Toft scoret tre mål hver da Lyngdal spilte festfotball og vant 8-1 over Kvinesdal i lokaloppgjøret på Lyngdal stadion. Rune Abrahamsen og Vidar Hindersland scoret også for de røde, mens Tore Øysæd signerte kvindølenes trøstemål. Seieren var Lyngdals største gjennom tidene over erkerivalen.

ODD DJØSELAND

var Farsund Frp sin ordførerkandidat, og veteranen mente han hadde gode sjanser: – Jeg vil bli ordfører, fordi folket ønsker det, sa 49-åringen. Største utfordring for Farsund var etter Frp-nestorens mening å få bukt med verneinteressene, slik at man kunne drive fornuftig næringsutvikling.

BONDEHEIMEN

i Lyngdal skiftet eier bare et halvt år etter at kommunen kjøpte Vest-Agder Mållag sin eiendom midt i sentrum. Med 26 mot 3 stemmer vedtok kommunestyret å selge til Konrad Foss for 280.000 kroner. Forutsetningen var at en del av tomten ble lagt ut til parkering og at det ble reist et forretningsbygg på annen del av tomten.

SÆLØR SKOLE

var landets sydligste skole, og i august 1970 startet det siste skoleåret ved skolen som ble bygget i 1905. Skolen hadde bare ett klasserom, og hadde åtte elever dette siste skoleåret, kunne lærer Frode Karlsson fortelle. Rita Synnøve Fredriksen var siste elev som begynte sin skolegang på Sælør skole.

LYNGDAL

vant 5-2 over Fløy på Lyngdal stadion. Kampen hadde ingen betydning, og var sesongens svakeste på stadion, slo avisen fast. Kenneth Aas scoret to ganger for de røde, mens Oddvar Mjølhus (straffe), Alf Mardon Tveit og Arild Skårdal nettet en gang hver.

ASFALTERING

i stor stil var i gang i Farsund. Snart ville det bli asfaltvei på strekningen fra den gamle bygrensen og ut til Lundekrysset, bortsett fra et par hundre meter i Fjellestadbakken. Overingeniør Enger ved fylkesveikontoret håpet på velvilje blant grunneierne slik at Fjellestadbakken kunne få asfalt i løpet av høsten.

EINAR A. BERG

var ansatt som teknisk sjef i Farsund kommune. Han var sivilingeniør og 45 år gammel. Berg var fra Drangedal, og ble uteksaminert fra NTH i 1949. Han kom fra stillingen som kommuneingeniør i Sunndalsøra.