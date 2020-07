Dette skjedde for 25 og 50 år siden

Vis mer

BORHAUG-GUTTENE

Kevin Brekne (11), Rune Berntsen (12) og Reinert Gustavsen (12) var ute og fisket da de hørte rop om hjelp. Få minutter senere tauet de en seilbåt, som holdt på å gå på grunn ved Tjørve, inn til land. – Bergenseren ombord i seilbåten hadde utrolig flaks, sa de tre unge guttene.

JOHANNES W. LØVHAUG

fra Farsund følte seg aldri truet som VGs mann i den indiske delstaten Kashmir, der geriljagruppen Al-Faran hadde kidnappet utenlandske turister. Geriljagruppen kom også med dødstrusler mot utenlandske journalister som følge av gissel-dramaet.

GEIR MAGNE JAGEDAL

fra Lyngdal klarte noe som ingen andre hadde greid før ham. Han kjørte til Danmark på vannscooter. – Jeg er fryktelig trøtt, men samtidig kjempeglad, sa 32-åringen etter å ha ankommet Hirtshals ved 09.30-tiden om morgenen. Jagedal brukte fire timer på turen fra Norge til Danmark.

ERLING SVENNEVIK

fra Lyngdal ble verdensmester i slegge og fikk sølv i 5-kamp-kast da friidretts-VM for veteraner gikk av stabelen i USA. 76-åringen kastet 37,60 i slegge og vant klassen 75 til 79 år i konkurranse med 33 andre sterke veteraner fra hele verden.

SUSANNE KARLSEN

fra Farsund følte seg trygg og var ikke redd. Hun var FN-soldat i krigssonen i det tidligere Jugoslavia. – Jeg har aldri blitt direkte beskutt, men vi hører skudd og bomber hele tiden, sa Susanne Karlsen, som ikke angret et sekund på at hun hadde reist til Bosnia.

WILHELMSENS

pensjonat i Loshavn hadde fullt hus av sommergjester, som storkoste seg og stadig vendte tilbake. Med sin beliggenhet og særegne miljø, kalte avisens utsendte Loshavn for «kystens perle». Bolette og Victor Wilhelmsen drev pensjonatet helt nede ved bryggekanten.

TRANSPORTBROEN

ved A-verkets kai var på plass. Den var blitt montert i fem seksjoner på 15 tonn hver. Selv om det var ferie, var det ikke snakk om stans i arbeidet. Firma F. Selmer hadde omkring 50 mann i arbeid. De to store siloene ved kaien nærmet seg fullførelsen. Den minste var ferdig støpt, mens den største manglet tak.

FRELSERENS KIRKE

i Farsund var ferdig malt, for første gang på 40 år. Konsulenten for den interiørmessig oppussingen hadde foreslått en utvendig maling på sementbasis, men kommuneingeniør Ersdal hadde undersøkt og funnet ut at kirken var blitt malt tidligere. Derfor måtte man benytte maling også denne gangen. Kirken hadde fått en lys og pen farge.

KAFETERIAEN

ved Fina-stasjonen på Kvavik var blitt fire ganger større enn den opprinnelige kafeteriaen som åpnet året før. – Vi fikk for liten plass viste det seg, og da var det bare en utvei, nemlig å gå til utvidelse, sa innehaver Carl J. Lehne. Påbygget, nytt møblement og utstyr hadde kostet 200.000 kroner.

SANITÆRANLEGGET

på Lomsesanden var kostnadsberegnet til 100.000 kroner. Strøm til campingplassen ville bli en utgiftspost på 35.000 kroner. Lokal NAF-formann Sverre Martin Reinertsen kunne fortelle at arbeidet ville starte opp etter sommersesongens slutt, etter at langsiktig leiekontrakt med oppsitterne var i havn.