– Min tippoldefar Jon Olsen, kalt «Kjempe-Jo» døde i 1883, så jeg har jo aldri møtt ham. Men om jeg hadde fått møte ham i dag, ville jeg spurt hvordan det var på leve på den tiden. Jeg har med et nummer som heter «To bryllup og to gravferder» på konserten. Hans første kone døde i barsel, og jeg har tenkt mye på hvor hardt livet var på den tiden, hvor vanskelig det var å tjene til livets opphold. Kontrastene fra den gangen til i dag er store, sier Lars Jakob Rudjord.

Det er formiddag og sola skinner utenfor Amfi i Farsund. Rudjord sitter ved et bord i hjørnet på bakeriet. Han drikker kaffe latte og snakker engasjert.

– Farsund Folk Festival betyr mye for byen, og det er en flott måte å kunne profilere denne byen på, med en festival som er utenfor mainstreamen, sier Lars Jakob Rudjord. Foto: Simen Løvgren

– Jeg hadde urframføring av «Kjempe-Jo» på Husan under Farsund Folk Festival i fjor, det var et bestillingsverk til festivalen. Nå skal musikken framføres igjen neste uke, først i Kilden onsdag og så på Husan torsdag. Billettene ble utsolgt fort i fjor, så det er hyggelig at festivalen inviterer oss tilbake så flere kan få oppleve det. Det er første gang jeg presenterer dette i Kilden, og jeg gleder meg til det, sier musikeren og komponisten fra Farsund.

Det var folkemusiker Annbjørg Lien som introduserte ham for «Kjempe-Jo» gjennom en ganger fra Tovdal, og dette viste seg å være Rudjords tippoldefar. Onkelen Kåre Rudjord har skrevet ned mye av historien om «Kjempe-Jo».

– «Kjempe-Jo» kunne ifølge sagnet gå like langt på hendene som andre kunne gå på beina. Han var kjent for å danse, slåss og han drepte en bjørn med øks på bjørnejakt. Han skrøt av styrkene sine, men var god på bunn selv om han nok kunne virke brutal, forteller Rudjord.

Han legger smilende til at han ikke har så mye til felles med tippoldefaren.

– Jeg har lekt med folkemusikken inn i mitt musikalske uttrykk, som egentlig ligger nærmere jazz og har tatt klang fra hardingfele inn i mitt uttrykk. I løpet av året skal jeg gi ut plate med denne musikken, og planen er å reise på turné i 2023. Jeg jobber også med andre prosjekter, men ikke alt er helt konkretisert, sier han.

Lars Jakob Rudjord har bodd flere år i Oslo før han og kona vendte hjem til Farsund i 2012. - Nå har vi små barn, så da er det viktig å slå oss til ro her, sier han. Foto: Signe Marie Rølland

Lars Jakob Rudjord Alder: 37 år Yrke: Musiker og komponist Bosted: Farsund Sivil status: Gift, to barn Aktuell: Framfører «Kjempe-Jo» på Husan og i Kilden neste uke.

I 16-årsalderen bestemte Lars Jakob Rudjord seg for at han ville jobbe med musikk, og han mener fortsatt at det er det eneste han kunne tenke seg. Foto: Signe Marie Rølland

RUDJORD FORTELLER OM en kreativ oppvekst i Farsund. Faren hans er Reidar Rudjord, en av Farsunds største kunstnere gjennom tidene. Han døde i 2011.

– Jeg gikk ikke i barnehage, men var med pappa i atelieret hans og fikk tegne og male der. Jeg tegner fortsatt litt, blant annet egne plakater og platecovere. Oppveksten min er nok noe av grunnen til at jeg valgte det yrket jeg gjorde, sier han.

I 16-årsalderen bestemte Rudjord seg for at han ville jobbe med musikk, og han mener fortsatt at det er det eneste han kunne tenke seg. Han spiller først og fremst på piano og flygel, og skriver også musikk.

– For meg er dette mer en livsstil enn en jobb, og det er det eneste jeg kunne tenke meg å jobbe med. Jeg har ikke noen ambisjon om å være en sånn «flinkismusiker». Det jeg helst vil er å lage min egen musikk, sier Rudjord og legger til:

– Men om jeg skulle gjort noe helt annet, kunne jeg kanskje tenkt meg å jobbe som snekker. Jeg har pusset opp et helt hus på egenhånd, og jeg liker fysisk arbeid.

MUSIKKUTDANNELSEN TOK HAN i Oslo, først i musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo og så ved Musikkhøgskolen. Det var også der han møtte Ingvild Koksvik, som ble kona hans. Hun er sanger, og de har også hatt musikalske samarbeid.

– Vi flyttet tilbake til Farsund i 2012, det var noen år før det ble hipt å flytte tilbake til mindre steder. Jeg likte godt å bo i Oslo, men jeg synes det er helt optimalt å bo i Farsund. Det jeg liker aller best er naturen, og jeg synes det er fint å jogge på Lista-strendene. Jeg kunne på sikt tenke meg å bo i Berlin eller New York også noen år, men jeg ønsker å ha Farsund som en fast base. Nå har vi små barn, så da er det viktig å slå oss til ro her.

Rudjord har gitt ut tre album: «Clockwork» i 2013, «Indiepiano» i 2016 og «Let tomorrow be better», samt flere singler. Han synes det er fint å kunne jobbe med langsiktige prosjekter hjemme når hverdagen skal kombineres med henting og levering i barnehagen og med barna Iver (5) og Jenny (snart 3) hjemme. I tillegg underviser han i kulturskolen, i 40 prosent stilling.

– Mot starten av 2020 fikk jeg arbeidsstipend til å jobbe med musikken til «Kjempe-Jo», og jeg hadde også pappaperm deler av tiden. For min egen del var det god timing med tanke på pandemien. Hele musikkbransjen har blitt preget av pandemien, og jeg håper det snart er over, sier han.

Senere i år gir Lars Jakob Rudjord ut nytt album med musikken fra «Kjempe-Jo». Foto: Signe Marie Rølland

RUDJORD HAR OGSÅ skrevet musikken til NRKTV-serien «Therese - jenta som forsvant».

– Det var veldig interessant å få jobbe med det, og jeg vil gjerne gjøre noe lignende igjen. Jeg så ikke det endelige resultatet før det ble vist på TV.

Selv hører han på andre pianister innenfor samme sjanger, som Olafur Arnalds og Nils Frahm. Det handler både om å holde seg oppdatert og få inspirasjon fra andre. Men siden både han og kona jobber så mye med musikk til daglig, liker han også når det er stille rundt ham. Og skal han slappe av, ser han gjerne serier på Netflix.

– Jeg er også bilinteressert, og har hatt en veteranbil som jeg solgte, men jeg håper å kunne ta opp den hobbyen igjen etterhvert når barna blir større, at vi kan fikse på en gammel bil og ha det som et felles prosjekt, sier Rudjord, som kjører Toyota til daglig.

Lars Jakob Rudjord har utmerket seg på flere måter so musiker og komponist. Foto: Nico Hagen

Nå håper han mange tar turen til konsertene på Husan og i Kilden.

– Mange tenker automatisk at dette er typisk folkemusikk, men det er egentlig ikke det. Og jeg synes det er gøy å spille sammen med et helt ensemble, for jeg spiller ofte alene eller sammen med kun en cellist. Jeg er også glad for at Farsund Folk Festival ville ha oss tilbake til Husan nå i februar. Festivalen betyr mye for byen, og det er en flott måte å kunne profilere denne byen på, med en festival som er utenfor mainstreamen, avslutter Lars Jakob Rudjord.