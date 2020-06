25/ 50 år siden

Vis mer

YVONNE OLSEN

hadde all grunn til å smile etter at Eilert Sundt videregående skole for andre året på rad vant fylkeskonkurransen for russeaviser. Juryen på fire personer var aldri i tvil. «Vårt Blandevann» var en suveren vinner. – Kjempegøy, sa sjefredaktør Yvonne Olsen. Avisen hennes fikk ros både for kreativitet, layout og billedbruk.

FIBO-TRESPO

skulle investere 50 millioner kroner i utvidelse av fabrikklokalene. Nytt renseanlegg, ny hall og ny gulvlinje skulle bygges, kunne en smilende adm. dir. Bjarne Vatne fortelle. – Vi skal ta i bruk ny og hittil ukjent teknologi. Vi skal lage gulv ingen har sett før, sa Vatne.

FRELSERENS KIRKE

var arena da Jan Torrey Jensen (27) og Einar Vegge (35) ble ordinert til prester av biskop Halvor Bergan. – Dette er en stor dag i menigheten. Farsund er det området i bispedømmet som har klekket ut flest teologer og gjort dem til prester. Ekstra hyggelig at det er to ordinander i dag, sa biskopen.

BORHAUG

var klare favoritter i lokaloppgjøret mot Spind og vant 3-1 på Vanse stadion etter scoringer av Paul Omdal, John Bekkeheien og Henning Tønnessen. Karl Jørgen Tobiassen signerte Spinds trøstemål. Borhaug lå som nummer to i 6. divisjon, mens Spind var midt på tabellen.

HV-SOLDATENE

marsjerte for siste gang på Lista flystasjon. Etter fem år, ti kontigenter og totalt 1.863 uteksaminerte mannskaper var det ubønnhørlig slutt. HV-kompaniet på Lista ble lagt ned og overført til Evjemoen. Den triste begivenheten ble markert med taler, musikk og nesten fullsatt sal på Vestheim.

IVAR MEDAAS

var det store trekkplasteret på Tingvatn-tinget i Hægebostad. Det ble solgt godt og vel 4.000 billetter, men hvor mange som i virkeligheten var innenfor gjerdene var umulig å si. Mange lurte seg nemlig inn bakveien, både av små og store. Tinget gikk ellers i tradisjonelle former med tivoli, salgsboder, spåkoner og landbruksmaskiner.

LOKALOPPGJØRET

mellom FIL og Lyngdal i Kjørestad endte 1-1, og ble både hardt, spennende og til tider ganske velspilt. FIL ledet 1-0 ved pause etter scoring av Aage Bach som headet en corner fra Magne Havaas i nettet. Utlikningen til 1-1 kom tidlig i 2. omgang. Alf Mardon Tveit ble felt, og straffesparket satte Oddvar Mjølhus i mål.

ENDELIG KOM

«pappmelken» til vårt distrikt. Monteringen av den nye tappemaskinen i Lyngdal var kommet så langt at de tre samarbeidende meieriene lovet melk i papp-emballasje allerede fra 1. juli. Dermed var et langt skritt tatt i retning av utsjalting av den lite forbrukervennlige flaske- og pose-emballasjen.

BLIKKENSLAGER

Knut Ytterdahl hadde tatt i bruk nytt verkstedbygg på 150 kvadratmeter i Vanse. Hele bygget var reist på fritiden av Ytterdahl og hans tre sønner Knut Arne, Geir og Stein. Arbeidet startet på vårparten, og 20. juni flyttet bedriften inn i nybygget. Det gamle verkstedet skulle innredes til en plastmoavdeling.

ODD SANGVIK

fra Lyngdal kastet 52,48 i slegge og gikk over 1,93 i høyde under Lyngdalslekene. Finn Holmer Hoven fra MHI vant 400 meter på sterke 52,2, mens Kvinesdals Ingvald Tjørnhom hadde best tid på 1.500 meter med 4,15,2. På 800 meter var Lyngdals Jostein Obrestad (17) raskest med 2,06,6.