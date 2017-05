Sportsminner: Hadde Start-keeper som trener

Fakta: Sportsminner Karl Birger Sælør skrev sitt første fotballreferat i Farsunds Avis i 1976. Han har fulgt lokalsporten tett siden 60-tallet. I denne spalten gir KB oss utvalgte historiske tilbakeblikk.

Målsettingen hans var å bli blant de fem beste i 5. divisjon. Så bra gikk det ikke. Hægebostad ble faktisk nest sist, men rykket ikke ned.

– Fotball er etter hvert blitt en helårsidrett, og jeg mener det er viktig å begynne så tidlig som mulig med kamper. Jeg kjente lite til spillerne, og for meg var det viktig å se hvordan de fungerte i kamper, slik at vi hadde noe konkret å trene på, sa Olav Skjervedal rett før seriestart i april.

Han kom fra trenerjobb i Vigør, og i sin aktive karriere sto han i mål for Start i 1. divisjon.

Skjervedal hadde fått inntrykk av at Hægebostad-spillerne var teknisk gode hver for seg, men at det taktiske og organiseringen var for dårlig.

– Jeg har jobbet mye med å finne de rette formasjonene, samtidig som vi selvsagt har kjørt mye styrke- og kondisjonstrening. Vi satser på å spille offensiv og sjanseskapende fotball, men vi arbeider selvsagt også med å tette igjen bak., orienterte Skjervedal.

Alan Telhaug var tilbake igjen i moderklubben etter en sesong i Kvinesdal.

– Alan er en bra spiller, som kan gjøre mye på egenhånd, men han er langtfra alene. Vi har mange gode spillere, og jeg tror jevnheten vil bli en av våre styrker, sa Olav Skjervedal.

Dette var sesongen da alle uavgjorte kamper skulle avgjøres med straffespark-konkurranse. Hægebostad hadde ikke trent spesielt på straffespark.

– Jeg kommer aldri til å satse på straffespark i en kamp. Vi skal stå på til fløyta går for å avgjøre kampene. Om denne prøveordningen vil føre til bedre fotball vil tiden vise, sier Olav Skjervedal.

Hægebostad ble nummer 11 med 25 poeng. I siste kamp vant laget 3-2 borte over Søgne etter scoringer av Hallgeir Verdal, Stein Espeland og Alan Telhaug.

Lyngdal ble nummer to etter å ha blitt slått av Flekkefjord på målforskjellen. Begge lagene endte på 52 poeng. Lokaloppgjørene mot Hægebostad endte med 1-0 og 2-0 seier til de røde.

FIL ble nummer seks dette året. Lokaloppgjøret i Kjørestad på høsten endte med 1-0 seier til Hægebostad, mens vant FIL vant 2-1 på Kollemo på våren.