– Vi elsker Nine. Hun er en stjerne som alltid stiller opp for oss andre.Hun har et stort hjerte, og hun er ei god venninne, sier Dagfrid Bjørnestad, som var en av flere som heiet spesielt på Nine. Faktiske har Nine sin egne heiagjeng.

Bjørn Hoel

– Det var moro at det kom som mange og ønsket meg velkommen i mål. Jeg har trent mer enn noen gang på grunn av dette løpet, og jeg er helt sikker på at jeg syklet fortere enn jeg har gjort før, smiler en sliten, men glad Nine Eitland.

Lundheimrittet

I helgen gikk altså Lundheimrittet av stabelen, og hvor både funksjonsfriske og funksjonshemmede kan konkurrere. Selve rittet startet fredag, i Egersund, og ble ble avsluttet på Torvet i Farsund. De syklet gjennom flere Lister-kommuner, så som Flekkefjord og Kvinesdal, før man avsluttet med flere sekvenser i Farsund kommune. Lundheimrittet har sitt utgangspunkt i Lundheim foilkehøyskole, og har vært arrangert i 39 år.

– Det var omtrent 110 deltakere i år, og vi har vært opp i rundt 150. Neste år er det 40-års jublleum og da regner vi med at deltakerantallet vil stige igjen, sier rittleder Dag- Christian Kaland, som til daglig er sportslærer på Lundheim folkehøyskole, hvor blant annet Nine Eitland går.

– Nine er ei flott jente som sprer mye glede rundt seg, sier Kaland.

Bjørn Hoel

Fire-fem

Han opplyser videre at de er en liten gjeng på fire, fem stykker som drar i tråene i forhold til Lundheimrittet.

– Målet vårt med et slikt arrangement er å integrere funksjonfriske og funksjonshemmede gjennom å skape felles opplevelser og som bidrar til å gi enkeltutøverne glede og mestringsfølelse, sier Kaland videre.

Lister fikk også en prat med noen av utøvervne. Blant de som kom aller først i mål blant funskjonshemmde var Vetle Paus Knudsen fra Telemark, og som altså går på Lundheim Folkehøyskole

– Jeg er veldig godt fornøyd med egen innsats. For min del gikk også løpet prikkfritt, sier Paus Knudsen.

– Fint tiltak

I Lundheimrittet er det ingen tidtaking. En som likevel lå helt i front blant de funsksjonsfriske var Oslo-gutten Tomas Holte Engebretsen.

– Jeg synes dette er et veldig fint tiltak, og jeg har trent godt før dette løpet, smilte han tilfreds, etter at han hadde passert mållinja og skulle innta noe mat og drikke.

Bjørn Hoel

Blant de som er med og søtter Lundheimrittet og som har funksjonærer plassert rundt i løpene, er flere Lions cluber.

Presidenten i Farsund Lions club, Arne Reidar Meberg, forteller at Lions Farsund hadde 10 av sine medlemmer med som veievisere rundt i løypa.

Lions Farsund er altså medarrangør sammen med blant andre Moi Lions, som i sin tid var med og tok initiativet til Lundheimsrittet.

– Dette er et kjempebra tiltak. Det er jo folk som deltar i rittet som har gledet seg et helt år for å være med på dette, sier Meberg.

Bjørn Hoel

Frivillige

Børre Nilsen, presidenten i Moi Lions, understreker at dette sykkelrittet er asert på frivillighet.

– Det hadde ikke gått uten innsatsen til alle de frivillige, som gjør en kjempejobb, sier Nilsen