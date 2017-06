– Jeg har jobbet på GE Healthcare i 10 år og sykler nok i snitt fra Mandal til Spangereid 2-3 dager i uken, sier Jan Helge Reckmann. Han og gjengen fra GE Healthcare har brukt sykkel til og fra jobb i årevis.

Denne dagen er han og åtte GE-ansatte på vei fra Spangereid mot Lyngdal. Det er tydelig at lårmuskulaturen verker på vei opp fra Gitlevåg.

– Gitlebakkene er kanskje de mest beryktede her i området, smiler Reckmann når vi snakker med ham mot slutten av de hardeste stigningene.

Sykkelinteressen er stor på GE Healthcare. I flere år har et stort antall ansatte syklet til jobb som en del av sykkelaksjonen og samtidig trent for å delta på styrkeprøven fra Kristiansand til Hovden.

– SYKLING ER KNALLGØY. Da vi syklet Kristiansand-Hovden for fem år siden var rundt 10 prosent av de ansatte med på sykkellaget, sier Ivar Lehne.

– Det er farten man får på en landeveissykkel og det sosiale med å sykle sammen som virkelig er gøy, sier Sylvi Pedersen.

Men selv for erfarne syklister kan turen fra Mandal til Spangereid by på problemer.

Fakta: Turtips på sykkel Mandal - Gjervoldstad - Holum - Mandal Turen starter i Mandal og går opp Hålandsbakken til Gjervoldstad. Videre mot Holum (kjør forsiktig nedover) og opp til Stoveland. Kjør ”Stovelandsrunden” ut på riksveien og tilbake over Stovelandsbrua og til hele gamlesiden til Mandal. Rundt 27 kilometer. Hele runden går på asfalt. Vemestadrunden En fin tur fra Lyngdal sentrum på småveier til Vemestad i Kvås med retur langs fylkesvei 43. Turen går innom Røydland og Optedal før man ender opp i Vemestad. Hele rundturen er på 36,5 km. Høyeste punkt er 263 meter over havet. Stigning totalt er på 700 meter. Store deler av runden går på småveier uten asfalt. Brelandsrunden Mandal - Søgne - Breland - Øyslebø - Mandal Mandal-Tregde-Harkmark-Ålo-Lunde (Søgne)-Brennåsen(gamle E18)-Nodeland (kjør til venstre i rundkjøringen)-Breland-Øyslebø-Stoveland-Mandal. Rundt 95 kilometer. Hele runden på asfalt. Rundt Holum Runde eller opp og ned på «gamlesiden». Hele veien er asfaltert. Stovelandrunden Gamlesiden forbi Holum og opp til Stoveland. Over broa og ut på Marnaveien. Tilbake til Stoveland og til Mandal på gamlesiden. Veien er asfaltert. Mange fine turer langs kysten til Harkmark - Ålo - Søgne.

– Bakdelen er at man må sykle et lite stykke på E 39 for å komme til jobb. Det kan være skummelt når man møter vogntog og trailere, mener Elin Johnsen.

MILSLUKERNE er i hovedsakelig enige om at veiene i nærområdene i Lindesnes- og Listerregionen er noe de aller fleste sykkelfrelste kan misunne dem.

– Dalene opp fra kysten er geniale. Her har man sykle utallige mil uten å være særlig redd for trafikken. Disse veiene er fantastiske å sykle på, mener Reckmann.

Fakta: Riktig sykkelteknikk Det er ikke uten videre at en konkurransesyklist sitter godt foroverbøyd, denne stillingen er kort og godt den mest effektive, både mht. luftmotstand, oksygenopptak og optimalt tråkk.

En viss forskjell er det mellom terrengsykkelen og landeveisraceren. På terrengsykkelen er det viktig at en har riktig balansepunkt og kontroll på et urolig underlag.

Når du på raceren «ligger i bukken», det vil si holder i styrebøylen, skal du nesten ha vannrett overkropp. Armene skal være lett bøyd, slik at du føler deg avslappet.

Husk at nakkeproblemer, som jo er vanlig hos syklister, oftest ikke skyldes for stor bøy i nakken, men at du pga. rette albuer formidler støt og risting fra styret rett opp i nakkepartiet. Du skal ikke ha pukkelrygg, slik man ofte kan se, men en naturlig, avslappet lett krumming slik at du får mest mulig uanstrengt pusting.

Mange nybegynnere sykler på alt for tunge gir. Det kan i utgangspunktet føles som om dette er riktig; det gir tilsynelatende god trening (det er tungt) og man kan lett føle det som om man nesten trår bort tråkket dersom giret er lettere.

Det er individuelle forskjeller i tråkkfrekvens, men som hovedregel skal du tråkke så lett som mulig uten «å miste tråkket». Prøv deg fram, og ha i bakhodet at en normal frekvens er fra 80 - 120 omdreininger per minutt.

Reckmann har vært en del av Mandal Cykleklubb i mange år. For de virkelig viderekomne kan han anbefale 32 mil på én dag.

– Vi hadde en skikkelig lang tur på 32 mil for noen år siden. Da syklet vi fra Kvinesdal til Evje via Brokke suleskard og endte opp i Mandal, gliser Reckmann.

I ÅR HAR han og en liten gjeng planer om å sykle til Bergen for å få med seg VM på sykkel som arrangeres i september.

Fakta: Slik sykler man i rekke Hensikten med ”rekkesykling” eller lagtempo som det ofte kalles, er å få mindre luftmotstand og derved spare krefter.

Prinsippet er at førstemann holder jevn fart/belastning. De andre ligger tett på hjulet foran. Typisk 30–60 centimeter. Man blir enige om hvor lenge man skal ligge i front. For eksempel ett minutt, eller én kilometer.

Når man er ferdig i front, gir man et tegn med venstre hånd nedover. Viktig å se seg over skulderen at veien er klar.

Man glir langsom ut mot venstre og slipper seg bakover og legger seg inn bakerst i rekka.

Når man sykler i rekke, er det viktig at syklistene kommuniserer. I og med at syklistene ligger tett samlet, vil sikten være redusert. Gi derfor signal i god tide for evt. farer som måtte oppstå; hindringer, ujevnheter eller andre forhold som vil påvirke kjøringen.

Tommy Svensson i Sykleklubben Lyngdal & Omegn mener Listerregionen har løyper som passer for de aller fleste.

– Det er veldig fint å sykle oppover dalen mot Kvås, Eiken og Skeie. Veien ut mot Korshavn er også en fin tur. Okseløypa er kanskje noe av det tøffeste i dette området, sier Svensson.

SVENSSON SAVNER en virkelig god oversikt over sykkelturer i området.

– Jeg var nylig i Arendal, og der har man laget en kortstokk med 52 forskjellige løyper man kan sykle. Jeg har lyst til å prøve å få til noe liknende sammen med kommunen, sier han.

Sykkelklubben i Lister har 130 medlemmer og trener to ganger i uken.

