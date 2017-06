– Pølser er bare sånt som vi spiser når vi fyller diesel, sier Per Ivan Thomsen til en humrende gjeng med 25 menn.

Dette er historien om da kokkene Per Ivan Thomsen og Apollo Papp inviterte 25 menn på grillkurs og en kvinnelig journalist kom for å dekke det.

– Jeg tror du har gått feil, sa Per Ivan og lo.

Men undertegnede fikk likevel bli værende.

Grillmat handler om mye mer enn å hive i seg ei grillpølse. Det er marinering, riktig varme, godt tilbehør og lange, lyse sommerkvelder. Og kokkene er klare i sin tale: Bruk ingredienser som pirrer smaksløkene.

– Ikke vær redd for bruke ingredienser som lager smak i marinader, sauser og dressinger. Kjør på med hvitløk og sitron. I dag brukes hvitløk i nesten all mat utenom viltkjøtt. Ingenting av dette er vanskelig, og dere kan jo grille alle sammen. Men vi ønsker å lære dere mer om marinader og tilbehør og gi dere noen gode tips, sier Per Ivan.

Signe Marie Rølland

Signe Marie Rølland

IDEEN KOM etter at de to kokkene hadde startet sitt lille cateringfirma og snakket om en liten plan for våren.

– Da kom grillkurs for ekte mannfolk opp som en ide, og slik ble det. Vi har lang erfaring i denne bransjen fra mange år som resturantører og kjøkkensjefer på diverse steder. I dag er vi begge to i Nordsjøen som helt vanlige kokker, sier Per Ivan og smiler.

Tilbudet var så populært at det fort ble fullt, og de hadde tre kurs før sommerferien. Kokkene inviterte også Nua Brygghus til å være med og snakke litt om øl til grillmat. Øl kan også brukes i marinader.

– Lyst øl passer sammen med lettere mat og lyst kjøtt, mens mørkt øl passer sammen med tyngre kjøttretter. Og det blir også flere og flere damer som drikker øl, sier Bjarte Lie ved Nua Bryggghus.

KANSKJE SKYLDES det en fordeling av oppgaver, at hun er redd for varmen eller andre ting. Uansett mener kokkene at det ofte er mennene som har ansvar for grillen hjemme.

– Det er jo ofte mennene som griller i familien, og flere er her i dag fordi de har fått kurset i gave av kona eller kjæresten sin, sier Per Ivan.

Fakta: Oppskrifter Pulled laks Laksefilet med skinn, men uten bein saltes og pepres og legges direkte på grillen med kjøttsiden ned til du har får lukket laksen. Så snur du den og griller den ferdig med skinnsiden nedover i ca 20 minutter. Ta to gafler og pill laksen og skvis 1/2 presset sitron over, krydre litt med salt og pepper. Så lager du en trøffelsaus av 1 beger lettrømme, 2 fedd hvitløk, 1/2 presset sitron, salt og pepper og en liten stripe med trøffelolje Basilikummarinert kylling 3 dl Raspolje, 1/2 potte Frisk basilikum, 4 fedd hvitløk kjøres sammen med stavmikser til oljen begynner å bli varm. Da kommer den fine grønnfargen fram. Smak til med salt og sort pepper fra pepperkvern. Del kyllingen i fine små stykker slik at de ikke tar for lang tid på grillen. Legg kyllingen i en bolle eller en brødpose og hell over marinaden. La dette gjerne stå til neste dag eller noen timer før grilling slik at kyllingen får god smak fra marinaden. Kald couscoussalat 1 del couscous 1 del vann litt salt 2 fedd hvitløk, knust Kok opp vannet og hell dette over couscous og la dette trekke. Dekk gjerne dette med plastfilm og la dette hvile i 20 min. La couscous bli litt kald så tar du en gaffel og rører dette lett sammen med litt god olivenolje.Til en pakke couscous blander man inn 1 finhakket rødløk,1 Granny smith eple, 1 stk grønn paprika, 150 gr soltørket tomat og så masse persille. Bland dette sammen og smak til med litt presset sitron og evt salt og pepper. Avokado- og pastasalat Kok 500 gram penne til dente og avkjøl dette i kalt vann - tas opp i en bolle der du heller over litt olje slik at den ikke blir tørr. Sausen over lages av 4 modne og skrelte avokado, 3 fedd hvitløk, 3 ss dijonsennep,1 skviset sitron,1 beger creme fraiche, 2 dl god olivenolje,1 god kvast koriander og 1/2 chili, samt salt og pepper. Kjør dette i en blender til du får en saus som skal helles over den kalde pastaen og blandes godt sammen slik at du får en kremet pasta. På toppen her har du litt nykuttet eple, rødløk og godt med finhakket koriander og ristede nøtter. Her kan du bare vente på hyllesten. Potetsalat Føste bud for en god potetsalat er nykokte poteter 500 gram nykokte poteter 3 pk Majones 1/2 boks rømme 4 ss saft fra sylteagurk 2 dl kulturmelk 1 finhakket løk 10 cm purreløk, den grønne delen 1 stk grønn paprika 1/2 presset sitron Du skal først lage potetsalat dressingen og så ha i de nykokte potetene. De skal være kokte og kalde, men må ikke ha vært innom kjøla. Alt det våte blandes i en bolle, grønnsakene kan kuttes i fine små biter og has sammen med dressingen. Potetene deles i fine størrelse og has oppi dressingen. Smak til med kvernet sort pepper og salt.

Signe Marie Rølland

FLERE OG FLERE sverger til gassgrillen. Kokkene mener likevel at det er kull som gjelder hvis man skal få et best mulig resultat, og på Havutsikt ble det grillet med kull.

– Jeg har gassgrill hjemme, men har et ønske om å kjøpe meg en grill med kull. Det er mer arbeid, men resultatet blir bedre, mener Per Ivan.

Kokkene lærte også bort oppskrifter på flere forskjellige marinader.

– Denne er veldig enkel å lage. Basilikum, hvitløk, olivenolje, salt og pepper. Bruk stavmikser og kjør det hele sammen til oljen blir varm - når oljen blir varm så kommer den fine grønnfargen frem. Dette passer kjempegodt som marinade for eksempel til kylling eller i en pastasalat og fisk, sier Per Ivan.

Mat med mye syre holder seg lenger i kjøleskapet.

– Til denne potetsalaten har jeg blant annet brukt løk, gressløk, grønn paprika, nykvernet pepper og presset sitron. Dette blandes med litt saft fra sylteagurk, litt kulturmelk og majones. Dette blir dressingen som du skal ha potetene oppi. Bruk alltid nykokte poteter som ikke har vært veien innom kjøleskapet. Blander du bare poteter og majones smaker det kjedelig, fortsetter han, sier han.

– Jeg kan ikke tenke meg mer sommer når jeg får en god potetsalat der dressingen ligger fint rundt de nykokte potetene, påpeker Per Ivan.

Signe Marie Rølland

Signe Marie Rølland

MENNENE FIKK flere tips til hvordan de kunne marinere fisk og kjøtt. I tette plastposer holder grillmaten seg flere dager i kjøleskap før den legges på grillen. De fleste har hørt om pulled pork, og det hadde kokkene laget på forhånd. Men pulled laks en en ny variant.

– Laksen saltes og pepres og legges direkte på grillen med kjøttsiden ned til du har får lukket laksen. Så snur du den og griller den ferdig med skinnsiden nedover. Når laksen er ferdig, piller du den med to gafler, skviser over sitron over, salter og peprer, fortalte de to kokkene.

– Når du salter kjøtt og fisk så gå gjerne i høyden med hånda di. Da får du strødd saltet jevnere over fisken eller kjøttet, fortsetter de.

Signe Marie Rølland

Signe Marie Rølland

Signe Marie Rølland

TIL DETTE LAGET de en trøffeldressing (se oppskrifter).

– Trøffeloljen kan dere ønske dere til jul. En slik liten flaske fås kjøpt på butikk her i byen, sa Per Ivan og sendte flasken rundt så deltakerne kunne lukte på den.

– Jeg skal vise dere en ny måte å grille i folie. Bruk et dobbelt lag med folie, smør folien og legg grillmaten på midten. Så bretter dere folien over grillmaten, smører kantene og bretter dem innover så grillmaten blir liggende i en slags konvolutt. På grillen blåses den opp til en ballong. Dette kalles en papillot, og slik kan man grille både fisk, kjøtt og grønnsaker, sier Apollo.

Signe Marie Rølland

Signe Marie Rølland

DET FINNES OGSÅ mye sunn mat man kan legge på grillen.

– Vi er mer opptatt av hva vi spiser og når vi spiser. Fisk kommer mer og mer inn som grillmat. Men jeg mener fet fisk er best på grillen, for eksempel laks. Mager fisk faller lettere fra hverandre. Både pasta- og couscoussalater er mettende tilbehør, sier Per Ivan

Signe Marie Rølland

Signe Marie Rølland

Man må jobbe hele tiden og passe på så maten ikke svir seg, men Apollo Papp har rutine og passer nøye på grillmaten. De kunne neppe valgt en bedre dag for kurset, for sola stråler fra knallblå himmel, temperaturen er behagelig og fra tredje etasje på Havutsikt har de utsikt over hele skjærgården.

Odd Arne Nomedal mener han lærte mye av kurset. Han meldte seg på selv og står for mye av grillingen hjemme.

– Det er jeg som er grillsjefen hjemme, men kona lager også mye god mat. Jeg tror kanskje menn står mest for grillingen siden vi ikke er like flinke på det estetiske, som pynting og borddekking, sier han.

Fakta: Per Ivans tomatsaus 1 stk chili 1/2 fennikel 4 hermetiske tomater 1 gl soltørket tomater - finhakkes 2 stk finhakket sharlotøk 1/2 sitron som skvises i til slutt 1 ts brunt sukker eller honning 3 ts soya saus 1 liten neve røde linser 2 stk stilker stangselleri - finhakkes 1 dl olivenolje Det jeg her vil vise hvor enkelt det er med base på en god tomatsaus. Ha olje i stekepannen der du freser løk, hvitløk, chili fennikel, linser og selleri. Når dette begynner å mykne tilsetter du tomatene på boks. Kok dette opp og la dette surre 1 time. Stav gjerne dette til pure og tilsett gjerne litt vann for å få rett konsistens. Smak til med brunt sukker, salt og pepper. Sukkeret gjør at du runder smaken på tomatene. Det som utgjør forskjellen på en pizza er sausen. Tilsett litt oregano og bruk den til pizza eller koriander til pasta. Dette er en tomatbase saus som også kan brukes til fisk og bakte grønnsaker, foruten pasta og pizza. Du forandrer sausen med hvilke retter den skal brukes til.

– JEG SPISE ALT men jeg er glad i fisk og skalldyr, og det blir 99,9 prosent fisk hos oss. Jeg har meldt meg på selv og er en tålig stabil hobbykokk. Marinadene og tilbehøret skal jeg også prøve ut, sier Jallis Eriksen, kjent som general for Skalldyrfestivalen.

– Jeg har lært mye i dag, og jeg gleder meg til å prøve laksen hjemme, sier Bjørgulv Hamre.

– Jeg syntes også den var spennende, mener Wiggo Nilsen.

– Jeg syntes det var gøy å lære om laksen og hvordan jeg skulle grille i folie, såkalt papillot. Hjemme er jeg grillsjefen, men det blir mest kjøtt hos oss, sier Svein Arne Brådland.

– Jeg griller ofte svinefilet hjemme, og der er det jeg som står for grillinga, sier Kåre Hennestad.

Pulled pork ble laget på forhånd, og den hadde kokkene nesten glemt, så deltakerne fikk smake det helt til slutt.

Og bare så det er sagt: Ingen gikk sultne hjem.