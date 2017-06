– All inclusive er det siste vi kunne tenke oss. Det er noe helt spesielt å våkne opp midt i naturen og være ute hele dagen. Det er så vakkert. Kjenne på stillheten, høre fuglene kvitre og sola skinne. Det er bare helt fantastisk, mener de to.

De pakket bilen med telt, primus og det de måtte trenge for noen uker på landeveien i Norge. Her har de reist rundt i to uker uten noe klar plan for oppholdet. De har tatt hver dag på sparket, og forflyttet seg med været.

– Det er det som er så deilig med campingferie. Man trenger ikke tenke på klokka eller jage etter tiden. Det er så befriende. Man kjenner på en enorm frihetsfølelse, forteller Gesthüsen.

DE HAR VÆRT både i Lofoten, Stavanger og Bergen, før de havnet opp på Sandnes Camping i Mandal.

Campingplassen ligger på østsiden av Mandalselva, cirka 2,5 kilometer fra Mandal sentrum på riksvei 455. Campingplassen har stort område for campingbiler og telt, og har også noen små hytter til utleie.

Er du som det tyske paret, og elsker campinglivet, finnes et hav av campingmuligheter i Lindesnes- og Listerregionen, fra Lista i vest til Mandal i øst. Det er campingplasser fra hav til hei, med sjø eller elv som nærmeste nabo - i innlandet eller langs kysten. Oversikten kan du se i faktaboksen.

DET ER GODT med merka turløyper i skogen i området, med fine utsiktspunkter over elva og Mandal by. Campingplassen har også flere kano til utlåns i Mandalselva, og kan skilte med gode fiskemuligheter.

Mange på vår alder foretrekker sydenturer med all inclusive eller storbyferie på flotte hotell. De tror ikke camping er noe for dem. Men vi kan virkelig anbefale folk å prøve.

FOR DET TYSKE paret er dette en perfekt ferie. Campingtilværelsen trenger slett ikke å være primitiv, mener de to.

– Vi har med oss primus og kan lage både pannekaker og speilegg til frokost, og det vi måtte ønske av middag. Vi lager te og koser oss. Det viktigste å tenke på når en reiser på campingtur, er å investere i bra utstyr. Det gjør hele campingopplevelsen en helt annen, mener Frücht.

Fakta: Deres tips for en god campingopplevelse: Invester i ordentlig utstyr som et solid telt som tåler regn og vind, en varm sovepose og oppblåsbart liggeunderlag. Ha en beskyttende matte i bunn av teltet for å hindre fukt og kulde i å trekke inn i teltet. Vær fleksibel og ta hver dag som den kommer. Forflytt deg etter været. På den måten kan du unngå regn. Ha med gode, varme og vindtette jakker som kan tas på på kvelden hvis det er kaldt. Eventuelt også i soveposen om natta.

SELV HAR DE brukt noen tusenlapper på et ordentlig telt som tåler både vind og regn, gode soveposer og et godt, oppblåsbart liggeunderlag som sørger for god sovecomfort. I bunnen av teltet har de ei matte som beskytter mot fukt i bakken. I tillegg har de med seg primus og god mat.

– Mange synes det er mye penger å ut med 3000 kroner for et ordentlig telt. Men du får ikke mye sydentur til den prisen, i tillegg kan vi bruke dette utstyret mange ganger, påpeker Frücht.

Fakta: Campingplasser i Lindesnes- og Listerregionen: Campingplasser i Lindesnesregionen: Sjøsanden Feriesenter, Mandal -http://www.sjosanden-feriesenter.no/ Sandnes Camping, Mandal -www.sandnescamping.com Mjåland Camping, Marnardal -http://www.mjalandgard.no/camping/ Høgetveit Naturcamp, Marnardal -http://hogetveitsnaturcamp.no Bortelid Camping, Åseral -http://www.bortelidcamping.no/ Solstrand Camping, Lindesnes -https://solstrand-camping.no/Lindesnes Camping og Hytteutleie -http://www.lindesnescamping.no/ Campingplasser i Listerregionen: Lyngdal Bibelcamp, Lyngdal -http://imf.no/lbc/ Øyna Hytteferie & Camping, Lyngdal -https://www.visitnorway.no/reisemal/sorlandet/listings-lister/%C3%98yna-hytteferie-%26-camping/20125/ Kvavik Camping, Lyngdal -www.kvavik-camp.no Farsund Bobilcamp, Farsund (bobilparkering) -https://www.visitnorway.no/reisemal/sorlandet/listings-lister/farsund-bobilcamp/22741/ Lomsesanden Familiecamping, Farsund -www.lomsesanden.no Åpta Camping og Misjonssenter, Farsund -www.aptacamping.no Lista Flypark – Hotell & Appartments, Lista -www.lista-flypark.no Borshavn Gjestehavn, Lista (bobilparkering) -https://www.visitnorway.no/reisemal/sorlandet/listings-lister/borshavn-gjestehavn/24107/ Egenes Camping, Flekkefjord -www.egenescamping.no Knaben Camping, Knaben -http://www.knaben.no/bo-reise/knaben-camp/ Svindland Camping, Flekkefjord/Kvinesdal -http://www.kvinesdal.no/kguiden/svindland-camping/ Kilde: Turistkontoret for Lindesnesregionen

– Fordelen med telt er at vi kan bære det på ryggen og slå det opp hvor vi vil. Madrassen vi har er så god at vi overhodet ikke savner hjem til egen seng. Så invester i utstyr og nyt turen, oppfordrer Gesthsüen.

DAGENE BRUKER de til å slappe av, gå turer, lese bøker og kjøre videre til neste sted – samtidig som de får sett norges land.

– Mange på vår alder foretrekker sydenturer med all inclusive eller storbyferie på flotte hotell. De tror ikke camping er noe for dem. Men vi kan virkelig anbefale folk å prøve. Campinglivet gir noe helt annet enn en annen ferie. Det er mye bedre å bruke tiden på å kjøre rundt, se land og slappe av. Nyte øyeblikkene. Vi anbefaler folk å prøve. Har du først prøvd, så skjønner du hva vi snakker om. Vi er helt bitt av basillen, og kunne ikke tenke oss noe annet, sier Gesthüsen.

De anbefaler andre å prøve det samme.

– Vi lever en hektisk hverdag med stress og jag hele tiden. Alle har godt av å koble helt av og til og bare være. Bare slappe helt av og nyte øyeblikkene naturen gir, sier Gesthüsen.

HANNS OG Birgit Saffer (begge 73 år) har overnattet på Sandnes Camping over 500 ganger. For dem er campingplassen på østsiden av Mandalselva deres andre hjem.

– Vi har reist rundt i Norge i 50 år, men nå er vi bare her. Det er en veldig fin plass, og dem som driver her er så hjertelige og snille. De hjelper oss med alt vi måtte trenge. Vi føler oss veldig velkommen og regner dette for vårt andre hjem, forteller Birgit.

Hanns og Birgit har falt pladask for plassen.

– Vi strikker og leser. Hver dag sykler jeg til Mandal, og av og til er jeg innom Provianten og smaker deres hjemmebryggede øl. Ellers synes vi det er veldig interessant bare å kikke på folkene her på campingplassen og snakke med andre, forteller Hanns.

DERES BEKJENTSKAP til campingvertene Anne Sofie og Kristian Sandnes har gjennom årene utviklet seg til vennskap.

– Jeg strikker lodder til dem og vi sender mail og bilder til hverandre når vi er i Tyskland, forteller Birgit.

– Vi er travelt opptatt og har ikke tid til å sitte ned veldig lenge. Men de kommer igjen og igjen og vi blir godt kjent, sier Kristian.

Det er ekteparet Kristian og Anne Sofie Sandnes som driver camingplassen. Den startet de opp for 20 år siden, og har drevet sammen siden.

– Det gikk litt trådt i begynnelsen. Men nå går det veldig bra. Vi har hendene fulle, forteller Anne Sofie.

Går de en tur på campingplassen slår de av en prat både her og der. Flere av turistene er som stamkunder å regne, og kommer tilbake til campingplassen år etter år.

– Det må jo bety at de trives her. Og det er jo hyggelig. Vi har fokus på at dette skal være en ordentlig campingplass med ordnede forhold. Her skal folk få det de trenger, og vi kan tilby blant annet både kjøkken og sanitæranlegg, sier Kristian.

Selv kunne det tyske paret aldri tenkt seg å feriere i telt, men elsker tilværelsen i bobilen.

– Etter hvert som vi ble eldre, trengte vi mer comfort. Å ligge på bakken er ikke bra for vår helse. Det er kaldt og hardt. Men i bobilen ligger vi godt, og har alt vi trenger. Det er som hjemme, bare litt mindre, forteller Hanns.

ARTUR OG Kjellaug Vistnes (begge 72) er også som fast inventar å regne. De besøkte Sandnes Camping for første gang i år 2000 og er nå på sin 18 sesong.

– Vi har i hvert fall hatt over 250 overnattinger her, og trives veldig godt. Det er en fantastisk plass og vi føler oss veldig velkommen og godt tatt imot av vertskapet, forteller de to.

Når ungene var små hadde de båt. Deretter ble det bobil som siden har blitt oppgradert en rekke ganger for enda bedre comfort.

– Her starter vi dagen med en kaffi, sitter i sola og soler oss og går turer i det flotte turterrenget som er i området. Vi tar sykkelturer til Mandal, Skjernøy eller til Holum. Og så elsker vi bare det å sitte her og kikke og snakke med andre, forteller Kjellaug.

Nå er de pensjonister og tilbringer store deler av året i bobilen. Det er en tilværelse de nyter til fulle.

– Vi har kjørt Norge til endes flere ganger.Fordelen ved camping er at man er fri og fleksibel og kan ta hver dag som den kommer. På camping har vi aldri noe mål og vi har aldri noen plass vi må være til et visst klokkeslett. Ser vi noe fint langs veien, så stopper vi. Vi tar alt som det kommer, og det er noe av sjarmen, mener Kjellaug.