Første gang jeg badet i elva i år var før 17. mai, sier Iben Christensen (8).

– Var det veldig, veldig kaldt, eller bare veldig kaldt?

– Det var veldig, veldig kaldt, sier Christensen som står og skjelver, bare ved tanken.

NÅ, DERIMOT, er det nærmest et daglig krav å få bade i Audna. Det bekrefter mor, Hanne Eikaas. Mulighetene er da rikelige, med den opparbeidede badeplassen like ved Vigmostad bru. Tidvis er det noen som også tar sykkelen fatt og sykler de rundt fire kilometerne ned til Lølandsbrua. Der er det så pass dypt at man kan hoppe fra rundt femmeteren. Da er du gjerne bitte granne eldre.

– Bader dere noen ganger i sjøen?

– Ikke så ofte, men jeg har gjort det noen ganger, sier Elise Hægbostad (8).

– Men hva er forskjellen på sjøen og vannet her i elva?

– Begge deler er vann. Det er ikke så mye forskjell, sier hun og tenker litt nøyere etter.

– Jo forresten, det er ikke brennmaneter her. Og ingen haier, sier Hægbostad.

Dag Lauvland

– Er det ingenting skummelt i elva?

– Kanskje bare når det blir dypt, men det er ikke det rett ved badeplassen, sier Hægbostad.

LOMSESANDEN i Farsund, badetemperaturvinner Åptafjorden, Njervesanden i Lindesnes, Mandals Sjøsanden og Kvaviksanden i Lyngdal. Spesielt de lange, fine strendene får så mye oppmerksomhet at man knapt skulle tro at det var mulig å få seg en dukkert i innlandet. Men det er flust av bademuligheter. Uten tang, brennmaneter og andre uhumskheter. Som haier.

– Hvor er det kaldest; i elva eller i sjøen?

– På Island, sier Ole André Hægbostad (7).

– Selv om det er vulkaner der og de er varme når det er utbrudd, legger han forklarende til.

– Det var et bra svar, kommenterer Andras Gabor Ötvös (6,5).

MEN SÅ ER det da varmere «kilder», også rundt Vigmostad. Blant annet er Vasslandsvannet, like nord for Holumsland, 12 kilometer fra Vigmostad et yndet utfartssted. Og på kartet over badeplasser er der da nevnt noen av dem. Det være seg i elv eller innsjø.

– Og flere av innsjøene på heiene her holder jo en høyere temperatur enn elva, sier far Karl Erik Christensen.

– Og ingen mas om å komme seg til Mandal og Sjøsanden?

– Aldri. Sommer er ensbetydende med daglig bading her. Sjøen er ikke tema, sier Hanne Eikaas.

OG DA UNGENE bor i umiddelbar nærhet til Vigmostad sentrum er badeplassen svært så tilgjengelig for dem. Og for de voksne. Det er grunt nok og trygt nok for barna. Og et sosialt treffpunkt for de voksne som er med.

Dag Lauvland

– Men når dette blir kjent kan vi jo få et problem. Nå blir det valfart til Vigmostad, sier en annen og badende far, Peter Schroeder.

– Og en folketom Sjøsanden?

– Ja nemlig, sier en lattermild Schroeder.

Men sand og rennende elv går ikke alltid like godt sammen. Dermed sørger Vigmostad Vel for ny sand, sånn rundt annethvert år, samt tidvise mudringer. Og selvfølgelig; det hele skjer på dugnad, må vite. Vi er på Vigmostad.

Dag Lauvland