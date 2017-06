– Dette er den tredje gangen vi er i Mandals gjestehavn. Vi var her for to dager siden og kom tilbake. Og vi har også vært her tidligere. Jeg liker atmosfæren, og dessuten er fasilitetene i gjestehavnen bra. Det er god service, og vi får lett tilgang på vann til båten. Bare wifi-tilkoblingen er dårlig, sier Frank Arnoldy fra Nederland.

Sammen med venneparet Jan Willem og Marleen de Waard har han ankret opp i Mandal. De har reist med X-yachten «Extase» fra Harlingen i Nederland. Det er en tur på 318 nautiske mil. Båten er på 41 fot.

– Det er veldig greit å ha alle fasiliteter i nærheten også. Og matbutikken er rett rundt hjørnet, sier Marleen de Waard og peker mot Meny.

– Der oppe har jeg også vært, sier Frank Arnoldy og peker mot Uranienborg.

DET SYDER AV liv i Mandal, på en av de fineste godværsdagene så langt i år. Noen båter er allerede på plass i gjestehavnen, og det er folksomt i byen. Folk sitter ute på kafeene, spiser is og koser seg i sola.

– Vi reiser snart hjem med fly og lar båten ligge igjen. Men så flyr vi tilbake når sommerferien begynner og skal reise rundt med båten i Skandinavia i en måned. Vi skal besøke både Norge, Sverige og Danmark da, sier de tre hollenderne.

Fakta: Her kan du ankre opp Mandal Gjestehavn ligger i Mandalselva og er sentralt plassert i forhold til byens fasiliteter. I sommersesongen er havnen betjent fra 15. juni til 15. august og da holdes servicebygget åpent med tilgang til dusj, toaletter og vaskemaskiner. Årets gjestehavn i 2016. Tregde Feriesenter ved Mandal har utleie av hytter, leiligheter og båter av ulik størrelse. I tillegg tilbys restaurant, butikk og marina. Furuholmen, Lindesnes ligger ikke langt fra Mandal. Dette var en ettertraktet campingplass for sør- og vestlendinger i over 40 år, bygges det nå moderne sommerhus med tilhørende båtplasser og parkering i kjeller. Båly Havn, Spangereid Havnen ligger 5 nautiske mil nordøst for Lindesnes fyr, ved utløpet av Spangereidkanalen, hvor man kan gå gjennom kanalen og slippe å gå rundt Lindesnes. Det er et butikker, hotell, fiskemottak og fiskebrygge i havna. 12 kilometer biltur til Lindesnes fyr og 4 kilometer til Barnas Dyrepark Korshamn, Lyngdal Rorbuer og vertshus med helårsåpent. Norges sydligste fiskevær. Havfiske, dykking og badestrand på Sutnøy. Flotte turområder på øyene rundt; Kjøpsøy, Sælør og Sutnøy. Farsund Gjestehavn ble kåret til årets gjestehavn i 2010 og 2011. Byens vekter deler ut gratis rundstykker og Farsunds Avis hver morgen. Havnen ligger nært byens sentrum. Agnefest, Lyngdal Fra gjestehavnen er det kort vei til badestrender (7–800 m). Promenade til det nye Sørlandsbadet med spa avdeling og badeland, samt hotell og restaurant. Borshavn ligger på Borhaug i Farsund kommune. Herfra er det gåavstand til Lista fyr og kunstgalleriet som holder til der. Havnekiosken byr på burgere og den velkjente snadderloffen. Kilde: gjestehavner.batmagasinet.no

MANDAL GJESTEHAVN ble i fjor kåret til årets gjestehavn i Båtmagasinet, i konkurranse med fem andre kandidater. Mandal konkurrerte mot Grimstad, Risør, Stavern, Skjærhalden og Knutholmen i Kalvåg.

– Jeg tror både det handler om beliggenheten, service og pris. Selv ville jeg anbefalt Furulunden, som jeg synes er fantastisk å ha rett i nærheten, samt Uranienborg og Sjølingstad Uldvarefabrik. Dessuten har man butikker og restauranter rett i nærheten, sier Petter Thilesen ved Mandal Havn.

Gjestehavnen i Mandal har rundt 120 båtplasser, og de mest populære ukene er fra rundt St. Hans til rett over Skalldyrfestivalen.

– Mange ringer og spør om det er ledig og om de kan reservere. Vi svarer at vi stort sett har noe ledig og at de ikke kan reservere, sier havnefogd i Mandal kommune, Olav J. Neset.

– VI SYNES DET er fint å bli kåret til den beste gjestehavnen. Det er gøy å kunne si det og bruke det i markedsføringen. Og vi mener det er mange gode grunner til at folk kommer hit. Det handler nok både om geografi og beliggenhet, samt at den ligger lunt til og er en trygg og god havn. Dessuten har vi gjestehavnen midt i byen og man er to skritt unna sentrum, sier Neset.

I fjor satte gjestehavnen i Mandal ny rekord med 3417 gjestedøgn.

– For oss betyr det at gjestehavnen fungerer, men for byen betyr det også mye at turister kommer til Mandal og legger igjen penger her i butikker, på restauranter, kafeer og museer, sier Neset.

FIRE GJESTEVERTER skal også i sommer sørge for at båtturistene blir godt ivaretatt.

– De gjør en god jobb og har fått mye skryt. De hjelper blant annet med praktiske ting, svarer på spørsmål og sørger de for at båtturistene får rundstykker og pålegg til frokosten hver dag, samt Lindesnes de fire dagene papiravisen kommer ut, sier Neset.

Ved siden av fiskelaget ligger servicebygget hvor det er toaletter, dusj og vaskemaskin for båtturistene.

– Det er mest populært å ankre opp ved siden av servicebygget, og det er den flytebryggen som fyller seg fortest opp, sier havnefogden.

Han sier de er klar over at nettilgangen til tider ikke er god nok.

– Vi arbeider med saken for å forbedre problemet, sier han.

HAVNEFOGDEN tror prisene på å ligge i Mandal gjestehavn er ganske midt på treet.

– Tidligere var det noen som reagerte på prisen da Farsund hadde gratis overnatting i gjestehavnen. Men så begynte de også å ta betaling, så nå er det få som klager på prisen. På sikt må vi skifte ut noen av flytebryggene, men ikke før årets sesong, sier han.

Han tror ferie i båt er så populært fordi man er sin egen herre og selv bestemmer hvor man skal dra og hvor lenge man ønsker å bli liggende.

– Noen liker å ligge fortøyd ved holmer og skjær i skjærgården også. Men det er stort sett mer ly hos oss, og folk kan ordne seg selv. Det er veldig lite trøbbel med gjestene, sier han.

Skulle det bli fullt i gjestehavnen, har båtturister også muligheten til å fortøye på andre siden, ved Buen.

– Men det skjer stort sett ikke at det blir så fullt, selv om det er mange båter her under skalldyrfestivalen. Vi har også anledning til å bruke private båtplasser dersom kapasiteten virkelig er sprengt, men det er sjelden at det skjer. Vi får sjelden spørsmål om åpne broklaffen om sommeren, sier Neset.

I FARSUND KAN kan båtturistene ankre opp i Farsund sentrum, på Gåseholmen og i Borshavn ved Lista. Byens fasiliteter ligger rett i nærheten av gjestehavnen, akkurat som i Mandal.

– Farsund gjestehavn er ofte første og siste stopp for båtturistene, og det blir ofte brukt som ventehavn. Det er en av grunnene til at vi har fått søndagsåpne butikker. I tillegg har vi rundt 40 uthavner, så man kan dra fra den ene perlen til den andre, sier havnefogd i Farsund, Tom Ravndal.

Byens vekter, Elin Salvesen, deler ut rundstykker og Lister 24 til båtturistene.

– Det er klart at det betyr mye for byen at folk vil komme hit med båt, og det er viktig for næringslivet at de besøker oss og legger igjen penger i byen, Farsund er en av de største gjestehavnene på Sørlandet, sammen med Arendal og Mandal, sier Ravndal.

I 2010 og 2011 ble de kåret til årets gjestehavn i Båtmagasinet.

– Vi gjør vårt beste for at båtturistene skal trives hos oss og vil komme tilbake. Men de gjør en god jobb i Mandal også, så de er ikke de enkleste å konkurrere med om å bli årets gjestehavn, sier Ravndal.

SKJÆRGÅRDSTJENESTEN i Mandal og Lindesnes fikk nylig en ny båt, som skal døpes «Pysen» 22. juni i Kleven.

– Vi holder orden i skjærgården, blant annet Ystevågen på Skjernøy, Sandøy, Aspholmen i Mandal og Imsa i Lindesnes, som er svært populære steder å gå i land. Vi har også et godt samarbeid med Mandal Kystlag på Hatholmen og Ryvingens Venner på Ryvingen, og vi har god kontakt med Mandal Motorbåtforening, sier Harald Øyslebø.

– Vi håper folk tar skjærgården i bruk i sommer, for det finnes utrolig mange fine holmer som er verd å besøke, uansett om man er en eller mange. Og vi ber folk gå fra stedet slik de ønsker å finne det, sier Øyslebø.

Kommunene er også takknemlig om noen vil hjelpe dem med å plukke søppel. Marin forsøpling er et omfattende problem i skjærgården.

– De kan isåfall ta kontakt og hente hansker og sekker hos oss, og så henter skjærgårdstjenesten søppelsekkene når de er ute på jobb. Vi ber også folk om å tenne engangsgriller på svaberg og ikke på treverket, med tanke på brannfaren, sier Try.