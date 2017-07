Nødetatene rykket torsdag ettermiddag ut på en trafikkulykke ved Pit Stop, som ligger vest for bomstasjonen på E39 ved Handeland i Lyngdal kommune.

– Ukjent skadeomfang, skrev politiet på Twitter.

I 15.50-tiden opplyser politiet til Lister på stedet at en person er kjørt til Flekkefjord sykehus med sannsynlig brudd i armen. Ytterligere to personer ble kjørt til sjekk. De fire andre personene som satt i bilen ble sjekket av helsepersonell som kom til stedet.

– Det som trolig har skjedd er at de ville svinge av E39 og inn på gamle veien mot Pit Stop og har bommet på krysset. Spor på stedet kan tyde på at de har tatt en lang sving i stedet for en kort sving og deretter truffet en lyktestolpe i motsatt kjørefelt, forteller Listers reporter.

Bilen kom fra Rogaland og kjørte i retning mot Lyngdal da de skulle svinge av ved Pit Stop.