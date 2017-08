Operasjonsleder i Agder politidistrikt melder via Twitter klokken 20.40 om at et vogntog har fått stans ved Lindlandstunnelen på E 39. Dette er mellom Kvinesdal og Flekkefjord.

Vogntoget var på vei i østgående retning da det fikk stans.

– Står litt uoversiktelig til, trafikken kan passere, heter det fra politiet.