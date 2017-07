Politiet rykket i morgentimene ut til E39 Lyngdal etter melding om en bil som hadde kjørt av veien. Det skal ha vært tre personer i bilen.

Da politiet kom frem til stedet, viste det seg at bilen har kjørt ut i en sving, og at det ikke skal være snakk om personskade.

I natt kolliderte to småbåter i Korshamn, hvor den ene ikke hadde lanterner. Båtene skal ha hatt henholdsvis to og tre passasjerer. En båt mistet påhengsmotoren, men heller ikke her var det snakk om personskade.