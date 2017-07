– Vi har seilet i mange år, og hatt en drøm om en langseiling. Den har vi begynt på nå. Jeg leste for mange år siden en artikkel i Svenska Kryssarklubbens tidskrift «Till Rors» om Farsund og Elin som delte ut rundstykker og lokalavisen til seilerne som kom til havnen, sier Mählck.

– Reist 900 sjømil

Denne artikkelen fikk ifølge han stor spredning i Sverige, slik at det er mange som kjenner til stedet og Elin Salvesen.

– Jeg har gått og tenkt på henne i mange år etter den artikkelen. Nå har vi seilt 900 sjømil fra Umeå i Nord-Sverige, omtrent 180 landmil. Da tenkte jeg at vi må innom Farsund fordi hennes beskrivelse av stedet virker så hyggelig, sier Mählck.

På en gåtur etter å ha ankommet Farsund på lørdag, traff de på henne.

– Vi traff på henne ved en ren tilfeldighet på kaien da hun skulle guide en gruppe, så vi hengte oss på denne turen. På morgenen i dag (mandag, journ. anm.) fikk vi også ferske rundtstykker og lokalavisen, sier Mählck.

Han synes Elin Salvesen sprer et godt inntrykk av Farsund.

– Jeg ønsker å poengtere hvilken stor oppgave som Elin har. Hun sprer et godt og positivt bilde av Farsund. Hun gjør en kjempeinnsats og er en god ambassadør for kommunen, sier Mählck.

– Hvordan var det å møte Elin?

– Det var kjempeartig. Hun er et herlig og positivt menneske med en blanding av alvor og humor. Hun har et glimt i øyet samtidig som hun kan snakke om alvorlige ting som for eksempel bybrannen. Innbyggerne her skal være stolte over byen sin og over en slik vekter som Elin er, sier Mählck.

– Hun er unik

Møtet med vekteren gjorde såpass inntrykk på han at han skrev et eget blogginnlegg (ekstern lenke) om møtet med henne.

– Vi har aldri truffet ei som henne i en slik sammenheng. Hun er unik. Jeg ser at andre havner, som for eksempel i Mandal, har begynt med samme konsept ved at en går rundt med lokalavisen og rundstykker i havnen om morgenen, men de gjør det ikke med samme type eleganse og sjarm som Elin, som kommer i sin vekter-drakt, sier Mählck.

Tirsdag morgen dro han og kona etter planen videre retning Skottland.

– Senere skal vi seile videre til Kanariøyene og over til Karibien, sier Mählck.

– Kom dere inn til Farsund mest for å møte Elin Salvesen?

– Det var en stor del av det, ihvertfall. Vi hadde jo lest om henne for mange år siden, og når vi først passerte her, så tenkte jeg at vi måtte gå inn her og håpe at vi kunne treffe henne. Og det gjorde vi, sier Mählck.

Han kommer gjerne til å anbefale andre om å legge turen innom Farsund.

– Jeg vil absolutt anbefale andre seilere om å ta turen innom Farsund, både for å oppleve det positive miljøet her, alle de hyggelige og vennlige menneskene og de pene husene. Det er så rent og fint her, og det er viktig. Det er en artig by å gå rundt i, sier Mählck.