Klokken 14.30 onsdag melder Agder-politiet via Twitter om en trafikkulykke på fylkesvei 44 ved Håskog i Flekkefjord.

– MC har kjørt ut. Nødetater på vei, het det fra politiet i den førstre meldingen om ulykken.

Like før klokken 15.00 oppdaterer politiet med følgende:

– En person involvert. Skadet. Ukjent skadeomfang. Nødetater jobber på stedet.

Det viste seg at føreren - ifølge Fædrelandsvennen en 27 år gammel mann fra Flekkefjord - var alvorlig skadet som følge av ulykken.

– To vitner så motorsykkelen i høy fart kollidere med autovernet og sjåføren havnet ned i en bratt skråning, opplyser operasjonsleder Per Kristian Klausen i Agder politidistrikt til Fædrelandsvennen.

I skråningen havnet mannen i klem under et tre, og hjelpemannskap måtte bruke motorsag for å få ham løs.

Politiet cirka klokken 15.10 om at veien var stengt fordi luftambulansen hadde landet på stedet.

Klokken 15.54 opplyste politiet at den skadde motorsyklisten ble fløyet med luftambulanse til Stavanger Universitetssykehus.

– Han er alvorlig skadet, sier Klausen til Fæderelandsvennen.