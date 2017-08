Trafikkulykke i Flekkefjord

Nødetatene har rykket ut til en trafikkulykke på fylkesvei 44 ved Kvanvik i Flekkefjord. Det melder brannvesenet selv på Twitter 13.20, mens politiet enda ikke har twitret opplysninger om ulykken. Klokken 13.47 melder brannvesenet at de er ferdige på stedet.

Befalsvakt ved Flekkefjord brannstasjon opplyser at det for brannvesenets del var en situasjon som ble tidlig avklart. En bil skal ha kjørt av veien og rullet delvis rundt i grøfta før den stoppet. Det var kun en person i bilen, som ble tatt med til sykehuset i Flekkefjord for en sjekk. Etter det Lister erfarer skal det bare være snakk om lettere personskader.