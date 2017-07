88 prosent får tilbud om førstevalget

Av de 7487 søkerne med rett til skoleplass i Vest-Agder, har alle fått tilbud om skoleplass etter første inntak, opplyser Vest-Agder fylkeskommune i en pressemelding.

Av de 7.487 søkerne har hele 88 prosent fått skoleplass på det utdanningsprogrammet de aller helst ønsket seg. Rett i underkant av 500 søkere har fått tilbud på privat tilbud i fylket.

– Samlet sett er dette et svært godt resultat. Det vil bli kjørt et suppleringsinntak i begynnelsen av august. Plasser som søkere har sagt nei til vil da blir fordelt til de som står på venteliste. Dette kan føre til at enda flere kan ende opp med sitt førsteønske på utdanningsprogram og skole, står det videre i pressemeldingen fra fylkeskommunen.