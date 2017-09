Politiet melder om enda en trafikkulykke i Flekkefjord tirsdag morgen.

Klokken 08.40 fikk politiet i Agder melding om et trafikkuhell på E39 ved Skjeggestadtunnelen.

– Trailer utenfor vei, ingen personskader, mindre materielle skader, små trafikale problemer, heter det fra operasjonsleder via Twitter.

Det viste seg at hendelsen var hakket mer dramatisk enn Twitter-meldingen fra politiet skulle tilsi.

– Vi fikk melding om at en trailer hadde kjørt i fjellveggen, opplyser skadestedsleder Vidar Pedersen fra politiet i Flekkefjord.

Ulykken skjedde da den utenlandske trailersjåføren i 50-årene kom kjørende mot tunnelen, uten å være klar over at det her var kø på grunn av veiarbeid.

Ting tyder på at køen med biler kom så bardust på trailersjåføren at han ikke klarte å stoppe.

– Mest sannsynlig så har traileren kjørt i fjellveggen for å unngå å kollidere i bilene som stod foran, opplyser Pedersen.

Skadestedslederen opplyser at det gikk greit med føreren, men at de har problemer med å avhøre ham før de har tolk på plass.