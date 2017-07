Kl.0310 melder politiet om en trafikkulykke i Lyngdal, nærmere bestemt på Møskelandsbrua. Det ble opprinnelig meldt at en bil hadde kjørt av veien, men patruljen på stedet bekreftet at to kjøretøy var involvert.

Rett før klokken 04 blir en av de involverte personene kjørt til Flekkefjord sykehus med lettere skader.

– Den ene bilen har kommet ut fra en sidevei, og da blitt påkjørt av bil nummer to, opplyser operasjonsleder Sveinung Alsaker til Lister.

Skadeomfanget til personen som ble kjørt til sykehus var ikke kjent for operasjonssentralen i 07-tiden.

– Nei, vi har ikke noen oppdatering på vedkommendes situasjon, men det er snakk om lettere skader, sier Alsaker.