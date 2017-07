Politiet fikk melding om to lastebiler som hadde kollidert ved Lenesbakken i Lyngdal kommune fredag morgen.

– Jeg kan foreløpig ikke si så mye om hendelsen, vi jobber med å få oversikt på stedet nå, sa operasjonsleder Geir Andersen til Lister klokken 08.15.

– E39 er sperret som følge av hendelsen, fortsatte Andersen.

Karoline Johannessen Litland

Det ble tidlig klart at de to sjåførene ikke var alvorlig skadet som følge av hendelsen. Begge ble kjørt til Lyngdal for sjekk.

Det oppsto lange køer etter kollisjonen. Noen timere senere gikk alt som normalt etter at bilberging hadde vært på stedet og tatt med seg lastebilene.