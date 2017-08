Utrykningspolitiet hadde fartskontroll på E39 ved Vatland i Lyngdal mellom klokka 11.30 og 15.00 onsdag. Resultatet ble at 13 førere fikk forenklede forelegg for å ha kjørt over fartsgrensen, mens to bilførere ble anmeldt og fikk førerkortet beslaglagt. Dette melder Agder-politiets operasjonsleder via Twitter.