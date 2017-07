– Dette jeg legger min sjel i

– Dette er veldig moro, for dette legger jeg min sjel i. Vi deler ut gratis avis og rundstykker fra bakeren som Farsund 365 er med og dekker. Dette er noe alle i kommunen er med og satser på, og at vi får en slik bonus er viktig. Selv om det er jeg som gjør jobben, så har jeg veldig mange bak meg for å tilrettelegge. Jeg vil også trekke frem Helene Evanger og Per Kristian Danielsen, som fant vekteren i 1996. Uten dem hadde det ikke vært noen vekter, sier Salvesen.

Da hun møtte på Carl-Gustav Mählck og Helmi Gabrielsson på lørdag, var hun i utgangspunktet på en privat omvisning med Brødrene Ytterdahl, og ekteparet ble invitert med på runden.

– De ble tatt så fint i mot, og ble hjelpevektere på stedet. Dette er noe Farsund satser på, og nå ser vi et resultat gjennom disse to menneskene som har sett den satsingen vi har gjort, sier Salvesen.

Stig Eriksson er aktiv i Svenska Kryssarklubben, og sitter i styret i klubbens riksforening, og ferierer i disse dager i gjestehavnen i Farsund.

– Det er mange svensker som kommer hit til Farsund på grunn av omtalene vi har hatt. Vi har hatt flere saker hvor Farsund og Elin har vært omtalt, og for noen år tilbake skrev jeg også selv om en reise til Shetland hvor var innom Farsund og hadde en omtalte henne, sier Eriksson.

Bakgrunnen for den svenske interessen for gjestehavnen i Farsund er at det tidligere var gratis å legge til kai her.

– I tillegg kommer man med avis og rundstykker om morgenen. Dette har spredd seg i seilerkretser i Sverige, og blitt et naturlig punkt å dra til om man for eksempel skal videre lands vestlandskysten eller over til Skottland, sier Eriksson.

Svenska Kryssarklubben er en stor forening i Sverige med mange medlemmer.

– Svenska Kryssarklubben er en av verdens største båtklubber. Vi har 42.000 medlemmer, og bare på vestkysten hvor jeg kommer fra er vi 13.000 medlemmer, og vi gjør også en del arbeider i havnene i Sverige, sier Eriksson.