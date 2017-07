Ut i fra nattens politilogg ser politiet i Agder ut til å ha hatt en travel natt. De aller fleste meldingene er likevel fra andre steder enn i Lister. Her er det kun meldt om tre saker.

Like over klokken halv tre natt til lørdag fikk politiet melding om en mann som skal brukket nesa etter å ha blitt slått i ansiktet. Den fornærmede har sagt til politiet at han kjenner personen som slo og det er derfor usikkert om han vil anmelde. Politiet oppretter likevel sak.

En halvtime senere fikk politiet melding om en beruset mann liggende i veikanten i Flekkefjord. Han ble senere kjørt hjem i drosje.

I natt kjørte en bil av veien ved Kvelland i Lyngdal kommune. Sjåføren, som var den eneste i bilen, kom uskadet fra episoden. Politiet oppretter sak på utforkjøringen ettersom sjåføren var beruset, står det i politiloggen. Sjåføren er 23 år gammel.