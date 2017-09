Staten vegvesen har siden begynnelsen av august stengt Skjeggestadtunnelen på E39 i ukedagene. Årsaken er at den 585 meter lange tunnelen er med i det nasjonale oppgraderingsprogrammet og må stenges når arbeidene inne i tunnelen skal gjøres.

Etter planen skulle tunnelen åpnes for normal trafikk fredag i neste uke, men uforutsette problemer i arbeidet med ny tunnelportal gjør at arbeidet blir forsinket en uke og dermed blir tunnelen stengt igjen mandag 18. september, opplyser vegvesenet i en pressemelding. Det vil også bli behov for nattestengninger i uke 39.

– Vi beklager de ulemper dette måtte medføre, skriver vegvesenet.

Trafikken avvikles med manuell dirigering i begge retninger på gamle E39 i periodene Skjeggestadtunnelen er stengt.