– Det meste var galt, sier operasjonsleder Per Kristian Klausen i Agder politidistrikt til Lister24 om situasjonen som oppstod i Lyngdal og endte i Kvinesdal søndag kveld.

Det begynte med at politiet ble oppmerksomme på en mann som kjørte en uregistrert bil.

– Politiet ville stoppe mannen, men han ville ikke stoppe, sier Klausen.

Pågrepet

Dermed satte politiet seg i bilen og kjørte etter. Det ble en politiforfølgelse med blålys og sirene nordover innover i bygdene, forbi Kvås, og videre.

– Dette pågikk helt til bilen ble stanset av politiets stop stick - en type spikermatte - på fylkesvei 461 sør for Austre Førland i Kvinesdal. Her ble føreren pågrepet, opplyser Klausen.

– Det meste var galt, her var det ikke mye som var riktig: Han kjørte uten førerkort, han mistenkes for å være ruspåvirket under kjøringen, han kjørte en uregistrert bil, han stanset ikke for politiet og han anmeldes også for uforsvarlig kjøring, ramser operasjonsleder opp.

Kjent for politiet

– Gikk det fort innover?

– Ikke veldig fort, men kjøringen var uforsvarlig nok til at han anmeldes for det. Deler av ferden gikk gjennom soner der man skal kjøre saktere. Det var sent på kvelden og det oppstod sånn sett ingen farlige situasjoner, sier Klause, med tanke på øvrig trafikk og fraværet av mennesker lans veien.

Føreren - en kvindøl på 40 år - ble som nevnt pågrepet og deretter satt i arresten. Han er godt kjent for politiet fra før.

– Hva kan han forvente seg i fortsettelsen?

– Han vurderes varetektsfengslet. Han har en rekke andre forhold på seg som skal behandles av domstolen, så han får en samlet reaksjon, opplyser Per Kristian Klausen.