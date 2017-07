– Vi har akkurat fått bekreftet at det er et bål på utsiden, så det var ingen brann, forteller innsatsleder i brannvesenet i Kvinesdal, Torbjørn Høiland.

Brannvesenet twitret om meldingen klokken 11.46, onsdag formiddag.

Avklart. Bålbrenning — 110 Agder (@110Agder) July 5, 2017

– Er det et bål som har kommet ut av kontroll?

– Jeg tror ikke det. Folk hadde sett røyken og trodd det var bygningsbrann.

Politiet, som forteller at det var snakk om et stort bål, opplyser at forholdet vil bli anmeldt.