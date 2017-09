Klokken 09.00 mandag melder operasjonsleder i Agder-politiet via Twitter om at en betonbil har veltet ved Håskog i Flekkefjord.

Føreren av bilen skal være uskadd.

Malene Sørensen Lundberg

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 08.34.

– Betongbilen var på vei til Åna-Sira med last og skulle slippe forbi et par biler, og kom i den anledning litt for nær kanten, opplyser lensmann Asbjørn Skåland i Flekkefjord.

– Fører har kommet unna det hele uten noen skader. Det ser ut som det heller ikke er store skader på bilen, men det er litt for tidlig å si, legger Skåland til.

Føreren av betongbilen var en flekkefjæring i 30–40-årene.